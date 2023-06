Netflix ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2023, superando le aspettative degli analisti e raggiungendo il record di 16,2 milioni di nuovi abbonati a livello globale.

Il colosso dello streaming ha registrato un fatturato di 9,8 miliardi di dollari, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e un utile netto di 1,9 miliardi di dollari, in aumento del 32%. Uno dei fattori che ha contribuito a questo successo è stata la decisione di Netflix di iniziare a contrastare la pratica della condivisione degli account tra utenti che non vivono nella stessa casa. Questa misura, introdotta a marzo del 2023 negli Stati Uniti e poi estesa ad altri paesi, prevede che gli utenti che accedono a Netflix da un dispositivo diverso da quello abituale debbano verificare la propria identità tramite un codice inviato via email o SMS.

In caso contrario, non possono guardare i contenuti e vengono invitati a creare il proprio account. Secondo una ricerca condotta da Antenna, una società specializzata nell’analisi dei dati sul consumo di streaming, la campagna anti-condivisione di Netflix ha avuto un impatto significativo sul numero di nuovi abbonati.

Tra aprile e settembre del 2023, Netflix ha guadagnato il 12% in più di nuovi clienti rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre i suoi principali concorrenti come Disney+, Amazon Prime Video e HBO Max hanno registrato una crescita inferiore al 5%. La strategia di Netflix sembra quindi aver pagato, nonostante le critiche e le proteste di molti utenti che si sono sentiti traditi dal servizio che avevano usato per anni senza problemi.

L’executive chairman di Netflix, Reed Hastings, ha difeso la scelta della sua azienda, sostenendo che si tratta di una questione di equità e di rispetto delle condizioni d’uso. Ha inoltre aggiunto che Netflix continuerà a investire nella produzione di contenuti originali e nella qualità tecnica del suo servizio, per offrire ai suoi abbonati la migliore esperienza possibile.