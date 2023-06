Musk contro i dipendenti di Twitter: due cause per discriminazione e mancato pagamento dei bonus

Elon Musk, il miliardario imprenditore che ha fondato Tesla e SpaceX, è noto per le sue ambizioni visionarie e le sue sfide al sistema. Tuttavia, la sua leadership è anche fonte di polemiche e conflitti, soprattutto da quando ha acquisito Twitter, la famosa piattaforma di microblogging, nel 2022. A dimostrazione di ciò, è emerso che nelle scorse ore alcuni dipendenti di Twitter hanno presentato contro Musk ben due cause legali, accusandolo di aver violato i loro diritti e i loro interessi.

Elon Musk, il fondatore e CEO di Tesla e SpaceX, è al centro di una controversia legale con alcuni dipendenti del canarino azzurro. Secondo una causa collettiva presentata da 12 lavoratori, Musk avrebbe violato i loro diritti civili e creato un ambiente di lavoro ostile e discriminatorio. La causa è stata resa nota da Business Today, che ha ottenuto una copia della denuncia. La causa sostiene che Musk avrebbe imposto una politica aziendale che proibisce l’uso di termini come “cisgender“, “transgender“, “non-binary” e altri che si riferiscono all’identità di genere delle persone. Chi viola questa regola sarebbe soggetto a sanzioni disciplinari, inclusa la perdita dei bonus annuali. Musk avrebbe giustificato questa decisione affermando che questi termini sono “slur” (insulti) e che la sua azienda non tollera alcuna forma di odio o intolleranza.

Inoltre, avrebbe sostenuto che la sua visione è quella di creare una società in cui le persone siano giudicate solo per le loro capacità e non per il loro genere o la loro sessualità. Tuttavia, i dipendenti querelanti hanno denunciato che questa politica è in realtà una forma di censura e di oppressione verso le persone appartenenti a minoranze sessuali e di genere. Essi hanno affermato che l’uso di questi termini è un modo per esprimere la propria identità e per riconoscere quella altrui, e che non ha nulla a che fare con l’odio o la discriminazione. Inoltre, i dipendenti hanno accusato Musk di aver creato un clima di paura e di intimidazione all’interno dell’azienda, impedendo loro di esprimere le proprie opinioni o di denunciare eventuali abusi.

Essi hanno anche sottolineato che la politica di Musk contrasta con i valori e la missione originaria di Twitter, che si proponeva di essere uno spazio aperto e inclusivo per tutte le voci. La causa chiede un risarcimento per i danni morali e materiali subiti dai dipendenti, nonché il ripristino dei bonus annuali che sarebbero stati negati a causa della violazione della politica. Inoltre, chiede che Musk sia costretto a ritirare la sua politica e a rispettare i diritti civili dei suoi lavoratori. Musk non ha ancora commentato pubblicamente la causa, ma ha continuato a difendere la sua posizione sui social media. In un recente tweet, ha scritto: “Non mi interessa se sei cis o trans o non-binario o qualsiasi altra cosa. Mi interessa solo se sei bravo nel tuo lavoro. Questo è tutto ciò che conta“.

Sempre in tema di contrasti con la forza lavoro, i dipendenti di Twitter hanno intentato un’altra causa sostenendo questa volta che la società di social media non ha pagato i loro bonus per il 2022.

Un rapporto di Bloomberg rivela che ai dipendenti è stato promesso di ricevere il 50% dei loro importi target come bonus l’anno scorso. La class action è stata presentata da Mark Shobinger che è stato nominato direttore senior dei compensi di Twitter fino al mese scorso. Ha proposto la causa a nome degli attuali ed ex dipendenti che non hanno ricevuto i bonus promessi da Twitter. Il piano bonus di Twitter viene solitamente pagato annualmente.

Tuttavia, dopo l’acquisizione di Elon Musk nell’ottobre 2022, i lavoratori che erano impiegati fino a poco tempo fa si sono rifiutati di essere pagati. “Twitter ha rifiutato di pagare ai dipendenti che sono rimasti impiegati dalla società nel primo trimestre del 2023 qualsiasi bonus“, ha detto Shobinger nel rapporto. I dipendenti hanno rivelato nella causa: “Sia prima che dopo che l’acquisizione di Musk è stata completata nell’ottobre 2022, la direzione di Twitter ha continuamente promesso ai dipendenti della società, incluso il querelante, che il loro bonus annuale per il 2022 sarebbe stato pagato nell’ambito del piano bonus“.