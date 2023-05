Meta vara nuovi strumenti per i Reels di Facebook

Attualmente Meta sta introducendo molte novità per Facebook, basti pensare al fatto che, come Twitter, ha introdotto la verifica a pagamento per il social (e per Instagram) senza dimenticare il recente aggiornamento che permette agli utenti di cimentarsi in giochi multiplayer nel mentre procedono a una video chiamata. L’ultimo aggiornamento in ordine di tempo riguarda i Reels.

Come si ricorderà, Meta ha introdotto i Reels, i video corti creativi anti TikTok, nel Febbraio del 2022, dopo aver fatto altrettanto, ma in precedenza, anche su Instagram (non nuova a plagi funzionali). La funzionalità dei Reels ha preso via via il largo anche sul social di Menlo Park, come tempi di visualizzazione e ri-condivisioni e, ora, è giunto il momento di migliorarla, per cavalcare il trend della relativa crescita. Nelle scorse ore, Meta ha annunciato nuove migliorie per i Reels, per assicurare agli utenti un’esperienza in merito che sia più divertente, e personalizzata.

In primis, navigando nella parte superiore di Facebook Watch ora è possibile accedere direttamente ai Reels, scoprendo creativi, tendenze e contenuti che siano in linea con i loro interessi. Mentre si guarderà un video, gli utenti potranno scorrere tranquillamente tra Reels e video di lunga durata. Se la prima novità aiuta a scoprire dei contenuti pertinenti, la seconda funzionalità annunciata consentirà sia di esplorare ciò che già si apprezza, che di espandere i propri orizzonti scoprendo nuove comunità, creatori e interessi che si prediligeranno in futuro.

Ciò avverrà attraverso l’icona dei tre puntini collocata in basso nel player video: quivi giunti l’utente potrà scegliere se intenda vedere più o meno Reels come quello in riproduzione. Sempre il lettore video è stato attrezzato anche con un’altra miglioria, sempre finalizzata ad accrescere il coinvolgimento degli utenti verso questo recente formato di contenuti video sul quale Meta sembra puntare con sempre maggiore convinzione.

Si tratta in particolare della possibilità di fornire etichette contestualizzanti che spiegheranno, in ottica trasparenza, perché alcuni video Reels siano apparsi nel loro feed personalizzato. Nel caso specifico, l’esempio fatto prevede che, nel tentativo di capire come mai sia stato presentato un dato Reels, l’etichetta spieghi che la ragione in merito è che lo stesso sia piaciuto a un nostro amico.