Meta chiude sul Metaverso il programma di eventi online a pagamento

In piena pandemia, si è assistito al boom degli eventi online: nell’epoca in cui Clubhouse, tra 2020 e 2021, impazzava con le sue chat audio da tutti imitate, non era raro il caso di vedere utenti improvvisarsi guide online per eventi di visita virtuale ai musei, o artisti esibirsi in jam session ciascuno collegato dal proprio domicilio. Le cose, poi, per fortuna, sono cambiate nuovamente e anche Meta si è adattata.

Nel 2020, infatti, Meta aveva lanciato un programma di “Eventi online a pagamento” che permetteva a educatori, creativi, editori di media e aziende, di tenere degli eventi nel metaverso, addebitando agli utenti il relativo ingresso. Terminata l’emergenza, si è tornati a organizzare eventi dal vivo e di conseguenza non vi è stata più una grande attenzione per quelli virtuali e, di conseguenza, Meta ha chiuso il programma di cui sopra.

Gli eventi ancora calendarizzati possono “proseguire come pianificato” ma il programma verrà cessato entro Giugno e, in previsione di ciò, l’onboarding dello stesso è già stato cessato. Gli utenti possono visionare gli eventi già tenutisi in precedenza sino al prossimo 15 maggio, quindi ancora per 5 giorni, mentre i creativi hanno tempo sino al prossimo 14 Giugno per accedere ancora e scaricarsi i dati relativi agli eventi organizzati.

Il motivo di questa decisione non è del tutto ben chiaro. A Business Insider, che riporta la cosa in suo articolo paywalled, Meta ha replicato di essere intenzionata a spostare “l’attenzione dal nostro prodotto per gli eventi online a pagamento su altre funzionalità e programmi che rispondono meglio alle esigenze attuali dei creatori“. Insomma, si tratterebbe di un qualcosa di legato allo scarso interesse ormai verso gli eventi online.

Tuttavia, sempre Meta, su Discord, ha parlato di un mancato rispetto degli standard qualitativi che si era imposta. Ipso facto, stante l’intenzione di “rivisitare alcune funzionalità legacy che non sono all’altezza dei nostri rinnovati standard di qualità“, sarebbe scaturita la “decisione di interrompere lo strumento di creazione di eventi in Worlds“, con la conseguenza che i creativi da oggi non vedranno più in Horizon Worlds, l’opzione per creare degli eventi.