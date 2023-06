Libero e Virgilio: nuovi malfunzionamenti per gli utenti. Cosa succede

Non è la prima volta che Libero va incontro a problemi. Nei mesi scorsi il noto servizio internet che offre anche caselle di posta elettronica (oltre che servizi pubblicitari, una community e un sistema di dating) è incorso in un prolungatissimo down dal quale è uscito molto a fatica dopo qualche giorno. In quell’occasione Libero e la consociata Virgilio si fecero perdonare non risarcendo i clienti, come qualcuno pure chiese che venisse fatto, ma regalando il 20% di spazio storage in più per le relative caselle email degli utenti colpiti dai down.

Nelle scorse ore Libero e Virgilio hanno avuto nuovi problemi tecnici che hanno causato difficoltà di accesso ai loro servizi di posta elettronica. In particolare, gli utenti hanno segnalato problemi di accesso alle loro caselle di posta elettronica, problemi di invio e ricezione di email e problemi di sincronizzazione delle email tra dispositivi diversi.

Il problema di cui sopra sembra essere stato causato da un guasto tecnico al sistema di autenticazione dei servizi di posta elettronica di Libero e Virgilio. In particolare, sembra che il sistema di autenticazione abbia subito un singolare malfunzionamento che ha impedito agli utenti di accedere alle loro caselle di posta elettronica. Secondo le fonti, i tecnici di Libero e Virgilio stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile. Va osservato come l’azienda abbia in qualche modo prospettato l’arrivo del problema, visto che si sarebbe cimentata in un “intervento di manutenzione evolutiva“.

Tuttavia, non è ancora chiaro quando il problema sarà completamente risolto e quando gli utenti potranno tornare ad accedere ai loro account di posta elettronica. In conclusione, la situazione attuale di Libero e Virgilio sembra essere causata da un guasto tecnico al sistema di autenticazione dei servizi di posta elettronica. I tecnici stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile, ma non è ancora chiaro quando il problema sarà completamente risolto. Gli utenti sono invitati a monitorare la situazione e ad attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Libero e Virgilio.

Una soluzione, in tal senso, può essere quella di guardare e consultare il servizio downdetector e vedere quando le segnalazioni e la curva delle stesse tenderà a calare.