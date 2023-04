La moda dell’hashtag "#Quittok" e cosa significa

Sempre più giovani e lavoratori scelgono di condividere su TikTok il momento in cui annunciano la loro decisione di licenziarsi dal lavoro. Questo fenomeno, noto come QuitTok, o con l’hashtag “#Quittok“, deriva dal desiderio di condividere con gli utenti della piattaforma la propria volontà di non sottostare a un ambiente lavorativo considerato stressante e opprimente, che non incoraggia nessun stimolo professionale e che danneggia la salute mentale.

Numerosi lavoratori e lavoratrici giovani hanno iniziato recentemente a condividere su TikTok brevi filmati che raccontano il momento in cui dimettono dal lavoro. Questi video mostrano le emozioni che accompagnano il momento delle dimissioni, documentando il perché su una scelta così drastica, esprimendo le motivazioni e le cause. In questi tipi di video, sono comuni le frasi come ”tra poco sono libero”, o ” sto per premere invio: tra qualche istante mi sarò licenziata’‘.

Questo hashtag ha ottenuto quasi 40 milioni di visualizzazioni, e oggi sono moltissimi i lavoratori che condividono il momento del loro licenziamento. La maggior parte dei casi gli utenti trovano questa tipologia di video utile al fine di sensibilizzare il tema su come il lavoro, al giorno d’ oggi, venga considerato come una trappola. Una trappola in cui il lavoratore deve sempre sottostare a ogni decisione del superiore o dell’azienda, vedendosi ledere molti diritti, rischiando di essere sovrastato da molteplici responsabilità e senza vedere un effettivo aumento del suo salario. Per queste ragioni, il lavoro suscita in molti giovani, e non solo, paura e frustrazione.

La forma, e il modo di fare, con cui condividono il momento del loro licenziamento su TikTok può variare. Contattando il proprio capo con un’email, una telefonata o anche in video chiamata. L’obiettivo è sempre e comunque quello di immortalare il momento in cui si lascia un lavoro e il proprio stato d’animo. Molte persone lasciano un lavoro fisso e ben retribuito per inseguire anche i propri sogni, migliorare la salute mentale o semplicemente perché non sono felici o soddisfatti. Si tratta di una scelta difficile, che porta con sé ansia, stress e preoccupazioni. Questo movimento, soprannominato “Great Resignation” (ovvero le dimissioni di massa), è diventato una sorta di “manifesto” della Generazione Z.

In un video QuiTok diventato virale, una giovane newyorkese dichiara: ”Ho lasciato il mio lavoro, non mi sono mai sentita più libera e felice. Non so cosa farò da adesso in poi, ma era qualcosa che volevo fare da oltre un anno, e andava fatto. Per ora cerco di concentrarmi sul presente e sulla positività che sento ora”.

Anna Sutter, ex consulente scolastico dell’Indiana, negli Stati Uniti, ha 28 anni ed è laureata con un master ottenuto all’età di 23 anni. La scorsa settimana ha deciso di licenziarsi dal proprio lavoro, una decisione presa d’istinto, senza preoccuparsi per il suo futuro. Anna ha condiviso il suo video per raccontare agli utenti di TikTok che chiunque può lasciare il proprio lavoro, soprattutto se si sono manifestati episodi o periodi di malessere e di sofferenza, sottolineando che nessun lavoro dovrebbe mettere in pericolo la salute mentale, le amicizie, le relazioni e il benessere.

Non sono mancate le critiche sui social, critiche che denunciano un atteggiamento dei giovani Millennials e della Generation Z di essere esageratamente spettacolarizzato e vittimista, giovani che amano documentare e condividere qualsiasi momento della propria vita attraverso i social media in maniera sprovveduta e ossessiva. Alcuni si sono dimostrati di pensiero neutro davanti a questo nuovo fenomeno social, raccomandando di affrontare questi video con buon senso e moderazione, valutando le motivazioni che hanno spinto la persona a pubblicarli, ma senza necessariamente cercare di copiare il suo comportamento.