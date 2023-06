Google multata di 2,42 miliardi di euro dall’UE per abuso di posizione dominante nella pubblicità online

Google, il gigante della tecnologia e della ricerca online, è stata multata di 2,42 miliardi di euro dalla Commissione europea per aver abusato della sua posizione dominante nel mercato della pubblicità online.

La Commissione ha ritenuto che Google avesse favorito il suo servizio di comparazione prezzi, Google Shopping, rispetto ai suoi concorrenti, violando le norme antitrust dell’UE. La decisione della Commissione si basa su un’indagine durata sette anni, avviata nel 2010 da una serie di denunce di altri siti web di comparazione prezzi, come Foundem, Twenga e Kelkoo. Secondo la Commissione, Google ha sfruttato il suo dominio nel mercato delle ricerche online per promuovere il suo servizio di comparazione prezzi in modo ingiusto, dando a Google Shopping una visibilità e un traffico maggiori rispetto agli altri siti web.

La Commissione ha stabilito che Google ha agito in tre modi. Ha inserito i risultati di Google Shopping in cima o vicino ai risultati di ricerca organici, indipendentemente dalla loro rilevanza o qualità. Ha declassato i risultati dei siti web concorrenti di comparazione prezzi, facendoli apparire molto più in basso nei risultati di ricerca organici. Ha applicato restrizioni contrattuali ai suoi partner pubblicitari, impedendo loro di mostrare annunci dei siti web concorrenti di comparazione prezzi.

Queste pratiche hanno avuto un impatto negativo sulla concorrenza e sui consumatori, riducendo la scelta, l’innovazione e la qualità dei servizi di comparazione prezzi. La Commissione ha calcolato che il traffico dei siti web concorrenti di comparazione prezzi è diminuito del 90% in media nei paesi dell’UE dove Google ha implementato le sue pratiche abusive. La multa di 2,42 miliardi di euro è la più alta mai inflitta dalla Commissione europea per un caso antitrust e rappresenta il 3% circa del fatturato mondiale di Google nel 2016. La Commissione ha anche ordinato a Google di porre fine alle sue pratiche abusive entro 90 giorni, altrimenti dovrà pagare una penalità giornaliera pari al 5% del fatturato medio giornaliero mondiale della società madre Alphabet. Google ha espresso la sua delusione per la decisione della Commissione e ha annunciato che valuterà la possibilità di fare ricorso.

La società ha sostenuto che Google Shopping offre un servizio utile ai consumatori e ai venditori online e che i suoi algoritmi si basano sulla rilevanza e non sulla preferenza. Google ha anche affermato che esistono altri fattori che influenzano il mercato della pubblicità online, come Amazon ed eBay. La decisione della Commissione è stata accolta con favore dai siti web concorrenti di comparazione prezzi, che hanno chiesto a Google di ripristinare un livello equo di concorrenza.

La decisione è stata anche elogiata da alcuni politici e gruppi di interesse europei, che hanno considerato la multa come un segnale forte dell’impegno dell’UE a difendere i diritti dei consumatori e le norme antitrust. Tuttavia, la decisione della Commissione potrebbe anche avere delle implicazioni negative per il futuro della regolamentazione digitale in Europa e nel mondo. Alcuni esperti hanno avvertito che la multa potrebbe danneggiare l’innovazione e la crescita del settore tecnologico europeo, rendendolo meno competitivo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Altri hanno sottolineato che la decisione potrebbe innescare una guerra commerciale tra l’UE e gli Stati Uniti, dove Google gode di una maggiore tolleranza da parte delle autorità antitrust.

In conclusione, la multa inflitta a Google dalla Commissione europea è una pietra miliare nella storia della regolamentazione digitale e potrebbe avere conseguenze significative per il mercato della pubblicità online e per il rapporto tra l’UE e gli Stati Uniti. Google dovrà ora adeguarsi alle richieste della Commissione o affrontare ulteriori sanzioni, mentre i suoi concorrenti e i consumatori potranno beneficiare di una maggiore concorrenza e scelta. Tuttavia, la decisione potrebbe anche avere degli effetti collaterali negativi per l’innovazione e il commercio nel settore tecnologico, che richiederanno una maggiore cooperazione e dialogo tra le parti interessate.