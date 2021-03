Facebook: Reels su Facebook, Avatar VR realistici e molto altro

Non accenna a esaurirsi il fervore creativo di Facebook che, nelle scorse ore, ripristinati gli annunci politici oltreoceano, ha avviato un importante test relativo ai Reels sul social, e prospettato la creazione di avatar digitali iper-realistici, in ambito VR, basati sui tracciamenti biometrici.

Seguendo le orme del rivale Google, che l’aveva preceduta il 10 Dicembre scorso, anche Facebook ha annunciato, per gli USA, la possibilità di sponsorizzare nuovamente, dopo il lungo stop inaugurato in occasione delle scorse presidenziali americane di inizio Novembre, i contenuti politici, soggetti – al pari di quelli sulle tematiche sociali – a stringenti requisiti di verifica e di trasparenza (le famose didascalie “pagati da“).

Più vicino agli interessi del pubblico mainstream è quanto annunciato nelle scorse ore da Facebook, col colosso dei social che ha prefigurato, nel corso di una conferma fornita all’agenzia stampa Reuters, l’arrivo anche nella sua companion app dei Reels, video brevi anti TikTok introdotti tempo addietro sul photo-sharing controllato Instagram: in vista di tale traguardo, sostanziando in una propria versione degli stessi, è stato inaugurato un test in India, che permetterà ad alcuni creators di IG di condividere i propri Reels anche su Facebook, per raggiungere un nuovo pubblico e offrire a quest’ultimo più contenuti divertenti o interessanti. I “rulli” condivisi nel Feed di Facebook, visibili a tutti secondo i propri interessi, recheranno sempre, a mo’ di firma, il nome del relativo account Instagram e non quello (se presente) di Facebook.

Infine, la realtà virtuale. Nel corso di un’intervista podcast rilasciata al sito “The Information“, il CEO Mark Zuckerberg ha spiegato che, in quanto realtà social, Facebook è interessata all’evoluzione dei metodi per far interagire le persone.

Il non plus ultra in tal senso sarebbe il restituire la sensazione di essere in presenza dell’altra persona e, a tal scopo, sono già stati messi al lavoro dei team per lo sviluppo dei nuovi visori Oculus Quest 3 e 4, che potrebbero implementare il tracciamento del viso e degli occhi. Lo scopo, spiega il guru in blu, sarebbe quello di consentire l’animazione di avatar realistici (più degli attuali Oculus Avatars e Facebook Avatars), con espressioni naturali che contribuiscano a instaurare un contatto anche visivo con la controparte.