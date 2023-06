Facebook perde traffico dopo il cambio di algoritmo

Il gigante dei social media ha visto una diminuzione del 22% delle visite al suo sito web negli ultimi due anni, secondo un’analisi di SimilarWeb. Quali sono le cause e le conseguenze di questo calo?

Facebook è ancora il re dei social media, ma il suo dominio è in declino. Secondo uno studio di SimilarWeb, una società che misura il traffico web, le visite al sito di Facebook sono passate da 8,5 miliardi a 6,6 miliardi al mese tra gennaio 2017 e ottobre 2019, registrando una flessione del 22%. Questo significa che circa due miliardi di visite sono andate perse in meno di tre anni. Le ragioni di questo calo sono molteplici, ma una delle principali è il cambio di algoritmo che Facebook ha introdotto nel gennaio 2018.

L’obiettivo dichiarato era quello di privilegiare i contenuti personali degli amici e della famiglia rispetto a quelli delle pagine e dei media, per favorire le interazioni autentiche e contrastare la diffusione di fake news e contenuti nocivi. Tuttavia, questa mossa ha avuto anche l’effetto di ridurre la visibilità e il coinvolgimento dei publisher che si affidavano a Facebook per raggiungere il loro pubblico.

Secondo un rapporto di Parse.ly, una piattaforma di analisi dei dati, la quota di traffico proveniente da Facebook per i siti dei media è scesa dal 40% nel gennaio 2017 al 26% nel gennaio 2018, per poi stabilizzarsi intorno al 20% nel 2019. Alcuni siti hanno subito perdite maggiori, come BuzzFeed, che ha visto il suo traffico da Facebook crollare del 60% in un anno. Altri hanno cercato di adattarsi alla nuova realtà, diversificando le loro fonti di traffico e puntando su altre piattaforme come Google, YouTube o Instagram. Il calo del traffico non è l’unico problema che Facebook deve affrontare.

La società è sotto il fuoco delle critiche per la sua gestione della privacy, della sicurezza, della moderazione dei contenuti e dell’influenza politica. Inoltre, deve fare i conti con la concorrenza di nuovi rivali come TikTok, che sta attirando sempre più utenti giovani e creativi. Infine, deve tenere conto dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, che preferiscono sempre più usare le app mobili rispetto ai siti web.

In conclusione, Facebook sta vivendo una fase difficile, in cui deve rivedere la sua strategia e il suo modello di business per mantenere la sua leadership e la sua reputazione. Il cambio di algoritmo è stato solo uno dei fattori che hanno contribuito al suo declino, ma non l’unico. Per riconquistare la fiducia e l’interesse degli utenti, Facebook dovrà offrire loro contenuti più rilevanti, coinvolgenti e sicuri, oltre a rispettare i loro diritti e le loro aspettative.