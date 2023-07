È possibile registrare il proprio domicilio digitale: cosa cambia per i cittadini

Da ieri, 6 luglio, è entrato in vigore il servizio INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, che permette ai cittadini italiani di registrare il proprio domicilio digitale, sotto forma di PEC (Posta Elettronica Certificata).

Chi si registrerà, non riceverà più le classiche lettere raccomandate dalla Pubblica Amministrazione, ma riceverà tutto sulla propria casella di posta elettronica certificata. Si tratta di un’innovazione importante, che mira a semplificare e velocizzare le comunicazioni tra la PA e i cittadini, oltre a ridurre i costi e l’impatto ambientale. Il servizio INAD era stato attivato già un mese fa, ma da oggi è disponibile anche per la consultazione.

Questo significa che la Pubblica Amministrazione avrà l’obbligo di utilizzare il domicilio digitale per tutte le comunicazioni coi cittadini che hanno deciso di registrarne uno. Inoltre, anche le imprese e i privati potranno consultare l’INAD e usare la PEC al posto delle raccomandate, visto che ha lo stesso valore legale. Per trovare il domicilio digitale di una persona, basterà inserire il suo codice fiscale.

Possono registrare un domicilio digitale tutti i cittadini italiani maggiorenni, i professionisti non iscritti a ordini, albi o collegi e gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC. L’iscrizione a INAD è gratuita, così come la consultazione del registro. I cittadini, però, dovranno dotarsi di una PEC, che ha un costo variabile a seconda del fornitore scelto. Esistono anche soluzioni gratuite o quasi, come SpidMail di Namirial, che offre la ricezione gratuita e un invio gratuito al mese.

Il servizio INAD ha suscitato anche alcune critiche da parte di FLP, Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche, che ha chiesto che le comunicazioni della PA arrivino al cittadino sia in formato digitale che in formato tradizionale. Secondo FLP, infatti, c’è il rischio che un cittadino che ha più di una PEC e che non ha iscritto nessuna di queste all’INAD si ritrovi con le comunicazioni importanti inviate a un indirizzo che non consulta abitualmente.

Tuttavia, questa critica sembra poco fondata, visto che pochi privati hanno una PEC e che chi decide di registrare il domicilio digitale lo fa su una delle PEC che usa più spesso. Inoltre, i servizi PEC prevedono anche l’invio di notifiche via mail o SMS quando si ricevono nuove comunicazioni. Il domicilio digitale rappresenta quindi un passo avanti verso la digitalizzazione della PA e dei rapporti con i cittadini, che potranno beneficiare di una maggiore semplicità e rapidità nelle comunicazioni. Per registrare il proprio domicilio digitale, basta accedere al sito www.inad.gov.it e seguire le istruzioni.