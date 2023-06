Crollo verticale per Twitter che vale sempre meno

I guai per il noto social network Twitter sembrano non finire visto che, dopo le nuove grane con le istituzioni europee, solo parzialmente tamponate mediante iniziative per la correttezza informativa, il social del canarino azzurro è stato valutato a un terzo di quanto Elon Musk lo ha acquistato a ottobre, secondo il gestore di fondi Fidelity, che ha nuovamente abbassato il valore della sua partecipazione azionaria nella società di social media.

La quota di Fidelity Blue Chip Growth Fund in Twitter è stata stimata in 6,6 milioni di dollari al 28 aprile, secondo la comunicazione mensile del fondo pubblicata domenica. Questo è inferiore ai circa 19,7 milioni di dollari della fine di ottobre, poco dopo l’acquisto di Musk, ed è la terza volta che Fidelity ha ridotto il valore della sua quota in Twitter, secondo quanto mostrano le comunicazioni pubbliche.

L’azienda non ha spiegato perché ha abbassato il valore della sua posizione su Twitter, identificata nei documenti con il suo nuovo nome X. Il valore corretto di Fidelity pone la valutazione totale di Twitter a circa 15 miliardi di dollari, ovvero a circa un terzo del prezzo dell’affare. Twitter non ha commentato a una richiesta di informazioni avanzata dal quotidiano economico Wall Street Journal che ha riportato in origine la notizia in questione.

Musk ha affrontato una serie di sfide da quando ha completato l’acquisizione da 44 miliardi di dollari. Ha licenziato i dirigenti senior e ha condotto tagli drastici come parte della ristrutturazione dell’azienda. Ha detto che erano necessari cambiamenti radicali per garantire che Twitter non fallisse. Nel frattempo, il miliardario a capo anche di Tesla e Space X ha perso i principali inserzionisti pubblicitari e si è confrontato pubblicamente con media, politici ed ex dipendenti.

Ha aggiunto e migliorato le funzionalità di Twitter a un ritmo veloce e ha l’ambizione di rendere il suo social una delle principali piattaforme multimediali. La settimana scorsa ha ospitato l’annuncio della campagna presidenziale del repubblicano Ron DeSantis su Twitter Spaces, durante un evento che è stato rovinato da problemi tecnici.