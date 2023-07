Bluesky sospende le nuove iscrizioni dopo l’alta domanda di utenti provenienti da Twitter

Bluesky, il progetto di rete sociale decentralizzata avviato da Twitter, ha annunciato la sospensione delle nuove iscrizioni dopo aver ricevuto una grande quantità di richieste da parte degli utenti interessati a partecipare alla fase di test.

Il progetto, che mira a creare una piattaforma aperta e interoperabile per le comunicazioni sociali, ha lanciato il suo sito web ufficiale lo scorso giugno, invitando gli utenti a registrarsi per ricevere aggiornamenti e accedere alla versione beta. Tuttavia, a causa dell’alta domanda e della capacità limitata del server, il team di Bluesky ha deciso di sospendere temporaneamente le nuove iscrizioni, promettendo di riaprirle appena possibile.

“Abbiamo ricevuto una quantità incredibile di richieste per partecipare al test di Bluesky. Siamo entusiasti di vedere così tanto interesse e supporto per il nostro progetto. Tuttavia, a causa delle limitazioni della nostra infrastruttura attuale, dobbiamo sospendere le nuove iscrizioni per il momento. Stiamo lavorando per aumentare la nostra capacità e riapriremo le iscrizioni appena possibile. Grazie per la vostra pazienza e comprensione“, ha scritto il team di Bluesky in un tweet.

Secondo il sito web di Bluesky, il progetto si basa su un protocollo aperto che consente agli utenti di scegliere tra diversi servizi e applicazioni per interagire con la rete sociale. In questo modo, gli utenti hanno più controllo sui propri dati e sulla propria esperienza online, senza dipendere da una singola piattaforma o azienda. Bluesky è stato avviato da Twitter nel 2019, con l’obiettivo di creare una nuova architettura per le comunicazioni sociali che fosse più democratica, inclusiva e innovativa. Il progetto è guidato da una squadra indipendente di esperti e ricercatori provenienti da diversi ambiti e comunità.

Tra i vantaggi di Bluesky, ci sono la possibilità di creare contenuti più ricchi e diversificati, di incentivare la collaborazione e la creatività tra gli utenti, di ridurre la censura e la disinformazione, e di favorire la nascita di nuovi modelli economici e sociali basati sulla condivisione e sulla partecipazione. Bluesky non ha ancora una data di lancio ufficiale, ma il team ha dichiarato di essere in contatto con diverse organizzazioni e sviluppatori interessati a contribuire al progetto. Inoltre, il team ha invitato gli utenti a seguire i suoi canali ufficiali per rimanere aggiornati sullo sviluppo e sulle novità della rete sociale decentralizzata.