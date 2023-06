Attenzione alla nuova truffa che prosciuga i conti postali: come riconoscere e difendersi dall’ultimo phishing

Un nuovo tentativo di phishing sta colpendo gli utenti di Poste Italiane, con l’obiettivo di rubare le credenziali di accesso e prosciugare i conti correnti. Si tratta di un messaggio SMS che simula una comunicazione ufficiale dell’azienda, avvisando il destinatario di una presunta spesa effettuata con la sua carta Postepay.

Il messaggio contiene un link che rimanda a un sito falso, molto simile a quello vero di Poste Italiane, dove viene chiesto di inserire i dati personali e quelli della carta per verificare la transazione. In realtà, si tratta di una trappola per ottenere le informazioni necessarie per accedere al conto e prelevare i soldi. Come difendersi da questa truffa? Innanzitutto, bisogna prestare attenzione al mittente del messaggio, che non corrisponde a quello ufficiale di Poste Italiane.

Inoltre, sempre come cautela, bisogna verificare l’indirizzo del sito a cui si viene reindirizzati, che non inizia con https e non ha il lucchetto verde che indica la sicurezza della connessione. Infine, bisogna ricordare che Poste Italiane non richiede mai i dati sensibili tramite SMS, email o telefono. Se si riceve un messaggio sospetto, è bene ignorarlo e cancellarlo, e segnalarlo al numero verde 800.554.533 o all’indirizzo email [email protected].

In caso di dubbio, è sempre meglio contattare direttamente il servizio clienti di Poste Italiane o accedere al proprio conto tramite l’app ufficiale o il sito web verificato. Così facendo, si può evitare di cadere vittima di questa pericolosa truffa.

Nelle scorse ore sono emerse altre inquietanti emergenze in ambito di sicurezza digitale: ad esempio sono state rilevate diverse estensioni per i browser a base Chromium, che in alcuni casi rubano criptovalute e che in altri casi espongono pubblicità, contenuti a pagamento, rubano dati sensibili e dirottano i risultati di ricerca. Prima ancora era stato scovato un pericoloso malware in 101 applicazioni scaricate migliaia di volte.