Amazon vuole mettere pubblicità su Prime Video

Amazon vuole lanciare un’opzione con pubblicità per il suo servizio Prime Video. Così potrebbe aumentare la sua attività pubblicitaria e le entrate dall’intrattenimento, dicono delle persone che sono a conoscenza della situazione.

Le fonti sostengono che le discussioni sono appena iniziate e sono andate avanti nelle ultime settimane. Questo succede dopo che Amazon ha tagliato i costi e licenziato molte persone. La pubblicità è andata bene per Amazon anche se c’erano problemi economici da affrontare. Nel primo trimestre, l’azienda ha guadagnato 9,5 miliardi di dollari dalla pubblicità, il 21% in più rispetto all’anno scorso. Amazon è il terzo più grande venditore di pubblicità online negli Stati Uniti dopo Google e Meta, secondo Insider Intelligence.

Gli inserzionisti vorrebbero che Amazon mettesse pubblicità su Prime Video, come hanno fatto Netflix (il piano standard con pubblicità) e Disney. Soprattutto, vorrebbero mettere pubblicità sui film e sui programmi più famosi che ora non hanno pubblicità. Prime Video costa $ 14,99 al mese per chi ha l’abbonamento Prime di Amazon e $ 8,99 al mese per chi non ce l’ha.

Ha dei programmi originali come “The Marvelous Mrs. Maisel”, tanti film e anche lo sport dal vivo come il “Thursday Night Football” della National Football League. Amazon ha già messo un po’ di pubblicità su Prime Video. Per esempio, ci sono gli annunci durante lo sport e i prodotti inseriti negli spettacoli. Prime Video dà anche accesso a Freevee, il servizio video gratis con pubblicità di Amazon.

Inoltre, Amazon sta parlando con Warner Bros. Discovery e Paramount Global per aggiungere i loro servizi di streaming con pubblicità ai canali Prime Video, secondo persone che hanno familiarità con la questione. Con i canali Prime Video, gli utenti possono iscriversi ai servizi di streaming, come Max e Paramount+ senza pubblicità, e guardare tutto con l’app. I rappresentanti di Amazon, Paramount e Warner Bros. Discovery non hanno voluto commentare.

Amazon sta pensando a diversi modi per mettere la pubblicità su Prime Video. Un modo sarebbe di far pagare di più agli abbonati Prime che vogliono vedere i contenuti senza pubblicità e con altre funzioni. La società vuole che le pause pubblicitarie siano corte. Questo modo di fare è simile a quello che Amazon ha fatto con Amazon Music: ha dato ai membri Prime più canzoni gratis, ma ha tolto la possibilità di scegliere le canzoni a meno che gli utenti non paghino di più. Amazon non ha detto cosa farà e potrebbe anche cambiare idea e non fare niente, dicono le fonti. Di sicuro, mettere la pubblicità su Prime Video aiuterebbe Amazon a pagare i costi dei suoi contenuti.