Amazon sta usando l’intelligenza artificiale generativa per riassumere le recensioni dei prodotti

Amazon ha introdotto una nuova funzionalità che usa l’intelligenza artificiale generativa per creare riassunti delle recensioni dei prodotti. La funzionalità, chiamata “Highlights“, è stata lanciata in alcuni mercati e mostra le frasi più rilevanti e utili estratte dalle recensioni dei clienti. L’obiettivo di Amazon è di aiutare i consumatori a prendere decisioni di acquisto più informate e veloci, senza dover leggere centinaia di recensioni.

La funzionalità è anche un modo per sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale generativa, una branca dell’IA che si occupa di creare contenuti originali a partire da dati esistenti. L’intelligenza artificiale generativa è stata usata in vari ambiti, come la creazione di immagini, testi, musica e video. Tuttavia, la sfida principale è garantire la qualità, la coerenza e la veridicità dei contenuti generati. Per questo motivo, Amazon ha sviluppato un algoritmo che seleziona le frasi più pertinenti e affidabili dalle recensioni, basandosi su vari criteri, come la lunghezza, la grammatica, il tono e il rating. Amazon ha dichiarato che la funzionalità “Highlights” è ancora in fase di test e che continuerà a migliorarla in base al feedback dei clienti e ai dati raccolti.

La funzionalità è attualmente disponibile solo per alcuni prodotti e categorie, ma Amazon prevede di estenderla a tutti i prodotti nel prossimo futuro. La funzionalità “Highlights” è un esempio di come Amazon sta investendo nell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei clienti e offrire servizi innovativi. Amazon ha già usato l’IA per personalizzare le raccomandazioni di prodotti, ottimizzare la logistica, rilevare le frodi e supportare i venditori terzi. Inoltre, Amazon ha lanciato diversi prodotti basati sull’IA, come Alexa, il suo assistente vocale intelligente, e AWS, la sua piattaforma cloud che offre vari servizi di IA.

La funzionalità “Highlights” si basa su una tecnologia chiamata “natural language generation” (NLG), che consiste nel generare testo naturale a partire da dati strutturati o non strutturati. La NLG può essere usata per vari scopi, come la creazione di report, la scrittura di articoli, la generazione di dialoghi e la sintesi di informazioni. La NLG richiede diverse fasi, come l’analisi dei dati di input, la pianificazione del contenuto, la strutturazione del testo e la realizzazione linguistica. Queste fasi possono essere implementate usando diversi approcci, come le regole basate sulla grammatica, i modelli statistici o le reti neurali. La NLG è una sfida complessa perché richiede di tenere conto di vari fattori, come il pubblico, lo scopo, il contesto e lo stile del testo.

Inoltre, il testo generato deve essere coerente, corretto, chiaro e interessante. Amazon ha usato un approccio basato sulle reti neurali per creare i riassunti delle recensioni. Le reti neurali sono modelli computazionali ispirati al funzionamento del cervello umano. Le reti neurali sono in grado di apprendere da grandi quantità di dati e di generare output complessi. Amazon ha addestrato le sue reti neurali usando milioni di recensioni dei prodotti presenti sul suo sito. Le reti neurali hanno imparato a identificare le frasi più significative e a combinarle in un riassunto breve e informativo. Amazon ha anche usato delle tecniche di post-processing per migliorare la qualità del testo generato. La funzionalità “Highlights” è un esempio di come l’intelligenza artificiale generativa può essere applicata al commercio elettronico per creare valore per i clienti e per le aziende. I clienti possono beneficiare di una maggiore facilità di scelta e di una maggiore soddisfazione. Le aziende possono beneficiare di una maggiore fidelizzazione, di una maggiore conversione e di una maggiore reputazione.