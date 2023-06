Amazon punta a lanciare vantaggiose tariffe telefoniche su Prime

Amazon, la famosa azienda di e-commerce fondata da Jeff Bezos, ha un nuovo ambizioso progetto: entrare nel mercato della telefonia mobile e offrire ai suoi utenti abbonamenti telefonici a prezzi vantaggiosi o addirittura gratuiti.

Questo è quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti anonime vicine alla società. Secondo queste fonti, Amazon sarebbe in trattative con le principali compagnie di telefonia mobile negli Stati Uniti, come Verizon, T-Mobile e Dish Network, per poter utilizzare le loro reti e offrire il servizio sotto il marchio “Prime Wireless“.

L’idea sarebbe quella di includere il servizio telefonico nell’abbonamento Prime, che già offre numerosi vantaggi ai clienti, come la spedizione gratuita in un giorno, il servizio di streaming video Prime Video, il self publishing e molti altri. In questo modo, Amazon spera di attrarre ancora più utenti verso la sua piattaforma e di creare una fedeltà ancora maggiore. Inoltre, potrebbe mettere in difficoltà la concorrenza di altri operatori telefonici, che dovranno adeguarsi alle tariffe aggressive di Amazon od offrire servizi aggiuntivi per non perdere clientela.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di Amazon su questo progetto, né si sa quando potrebbe essere lanciato. Si tratta, quindi, di una voce da prendere con le pinze, ma che fa sicuramente sognare i clienti Prime, che potrebbero avere presto un servizio telefonico gratuito o a basso costo.

Amazon, comunque, non è eventualmente ferma a questo progetto. In passato sono emersi rumors sull’intenzione di portare un’altra cosa, meno piacevole, su Prime, ovvero la pubblicità. Va anche ricordato come il colosso dell’e-commerce sia reduce da un paio di mesi di intensi annunci, con varo del suo tablet gigante Fire Max 11, e degli auricolari di nuova generazione Echo Buds 2023. Ciò senza contare l’arrivo sul mercato dei nuovi Echo Pop, Echo Show 5 (3a gen) ed Echo Auto (2a gen).