Amazon Prime Lite: cos’è e come funziona il nuovo piano di abbonamento low cost

Amazon, il colosso dell’e-commerce, ha lanciato in India il suo nuovo piano di abbonamento, Prime Lite, che offre ai suoi utenti una serie di vantaggi a un prezzo più basso rispetto al classico Amazon Prime. Ma in cosa consiste questo nuovo servizio e quali sono le differenze rispetto al piano standard? Vediamolo insieme.

Prime Lite è un’opzione di abbonamento annuale che costa 999 rupie indiane, equivalenti a circa 11 euro, mentre il piano Prime standard costa 1499 rupie indiane, pari a circa 17 euro. Al momento, non sono previsti piani mensili o trimestrali per Prime Lite. Gli abbonati a Prime Lite possono usufruire di alcuni dei benefici offerti dal piano Prime, come la consegna gratuita in due giorni e la consegna standard per i prodotti idonei, l’accesso alla piattaforma di streaming video Prime Video e la possibilità di pagare un supplemento di 175 rupie (circa 2 euro) per la consegna al mattino.

Tuttavia, ci sono anche delle limitazioni e delle differenze rispetto al piano Prime standard. Innanzitutto, gli abbonati a Prime Lite non possono accedere ad altri servizi come Amazon Music, Prime Reading, Prime Gaming e Prime Advantage, che offrono rispettivamente musica in streaming, libri digitali, giochi e vantaggi esclusivi per l’acquisto di smartphone. Inoltre, gli abbonati a Prime Lite possono accedere a Prime Video solo su due dispositivi contemporaneamente e con una qualità limitata all’HD, mentre gli abbonati a Prime possono guardare i contenuti in 4K su quattro dispositivi simultaneamente.

La differenza più evidente tra i due piani riguarda però la presenza di pubblicità su Prime Video per gli abbonati a Prime Lite. Infatti, questi ultimi dovranno sopportare degli annunci pubblicitari prima e durante la visione di film, serie TV ed eventi sportivi in diretta. Si tratta di una scelta simile a quella adottata da Netflix, che ha introdotto un piano con pubblicità in alcuni paesi. Amazon ha spiegato che il lancio di Prime Lite è motivato dalla volontà di rendere accessibili i suoi servizi a un maggior numero di utenti in India, dove il mercato dell’e-commerce e dello streaming è in forte crescita.

Tuttavia, al momento non è chiaro se il colosso statunitense intenda estendere questo nuovo piano ad altri paesi o se si tratti di una sperimentazione limitata al mercato indiano. Per chi fosse interessato a sottoscrivere il piano Prime Lite, può farlo tramite l’applicazione o il sito web di Amazon, scegliendo l’opzione apposita tra quelle disponibili. Chi invece non è ancora abbonato ad Amazon Prime può approfittare della prova gratuita di 30 giorni per testare i vantaggi offerti dal piano standard.