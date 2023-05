X-Factor 2023: fuori Rkomi e Dargen D’Amico, chi saranno i nuovi giudici

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - No, Morgan no! Tra tutti i giudici dello show, ho detestato tantissimo sia lui che Arisa. Arisa era una matta, hanno fatto bene a non volerla più dopo aver accusato il programma di truffare sui voti, Morgan troppo pieno di sé, quando c'era lui lo show perdeva mezz'ora ogni puntata, con lui che faceva i suoi sproloqui, si crede troppo un guru. Fate tornare Mika, che in coppia con Fedez era grandioso, e la Maionchi!