Vladimir Luxuria, terremoto sui Jalisse: "Non escludo il divorzio al loro rientro da L’Isola”

La nuova edizione de “L’isola dei famosi” sta entrando nel vivo. Ilary Blasi ha annunciato, durante la scorsa puntata, che la tribù degli Accoppiados non sarebbe più esistita, portando di fatto a una divisione delle coppie. C’è stato chi come Alessandro Cecchi Paone non l’ha presa bene, rifiutando di separarsi dal suo Simone Antolini, e chi invece ha accettato di buon grado, come i Jalisse.

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, oltre alla carriera musicale condividono anche la vita privata. I due sono sposati dal 1999, mostrando ancora oggi una perfetta sintonia. La coppia, come detto, è stata divisa nel gioco e ce chi ipotizza possano arrivare a farlo anche nella vita. Tale pensiero arriva da un personaggio molto vicino al reality show, Vladimir Luxuria.

L’opinionista è stata protagonista di un’intervista per “Novella 2000” e ha parlato proprio della coppia composta da Ricci e Drusian. A detta di Vladimir, dopo la fine del reality show, i due potrebbero addirittura divorziare. Il motivo per il quale la Luxuria sia arrivata a fare tale ipotesi, non è chiaro. Probabilmente potrebbe essere a conoscenza di cose che il pubblico non sa.

“Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i Jalisse, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro da L’Isola“, queste le dichiarazioni dell’opinionista del reality show di Canale 5. Chissà cosa ne penseranno i diretti interessati e soprattutto se verranno messi al corrente dagli autori o dalla Luxuria stessa.

Questo è un periodo d’oro per l’ex deputata, che vediamo sul piccolo schermo, per il secondo anno consecutivo, come opinionista de “L’isola dei famosi”. Dopo aver partecipato e vinto nei panni di naufraga, Vladimir veste bene quelli di opinionista e, la sintonia con la Blasi, è innegabile. Se in studio a Milano le cose sembrerebbero andare bene, non resta che attendere i prossimi sviluppi in Honduras.