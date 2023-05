Viva Rai2, Fiorello rivela: "Amadeus non sa se farà Sanremo 2024"

Le voci su Amadeus, dopo l’arrivo della nuova dirigenza, si sono moltiplicate. In molti non sono convinti sulla riconferma del conduttore per la prossima edizione del “Festival di Sanremo” e, secondo alcune indiscrezioni, i vertici Rai avrebbero contattato già alcuni nomi.

Tra i più accreditati, anche se non trovano nessuna conferma, troviamo Pino Insegno, attore e doppiatore molto amato dal pubblico, in cui spesso si ritrova agli eventi di Giorgia Meloni come quello di Ancona. Difficilmente però che la voce italiana di Will Ferrell condurrà un programma così tanto amato e seguito dal pubblico, seppure il suo rientro in Rai pare ormai certo seppur con un format nel pomeriggio o in prima serata su altre reti.

Fiorello lancia una nuova bomba su Amadeus

Durante la puntata di “Viva Rai2!” del 26 maggio, come riportato testualmente dal sito “Open”, Fiorello ha lanciato una nuova bomba in merito al suo amico: “Amadeus l’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”.

Va comunque sottolineato però che, dopo qualche ora dalle parole di Rosario Fiorello, una nota della Rai firmata dal nuovo amministratore delegato Roberto Sergio al sito dell’Ansa, smentisce categoricamente le dichiarazioni dette dal comico siciliano, rivelando come i vertici Rai stiano lavorando in sintonia con Amadeus per la prossima edizione della kermesse sanremese.

Nel corso della puntata Fiorello ha voluto ironizzare anche sull’addio di Lucia Annunziata che, tra le tante cose, lascia il timone di “Mezz’ora in più”. In merito Rosario invita la conduttrice a rimanere: “Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai”. Queste parole sembrano essere state apprezzate anche dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha ricondiviso il tutto sui social network applaudendo le sue dichiarazioni.