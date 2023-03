Vipponi ignorano Nikita al GF Vip: gesto irrispettoso durante una lettera dei genitori

Nikita Pelizon, concorrente del Grande Fratello Vip, è stata recentemente vittima di un gesto irrispettoso da parte degli altri Vipponi. Durante la semifinale dello show, infatti, i suoi compagni di avventura hanno abbandonato il salotto mentre Nikita ascoltava una toccante lettera inviata dai suoi genitori. La scena, però, non è stata trasmessa in diretta.

Il presentatore del GF Vip, Alfonso Signorini, potrebbe presto richiamare all’ordine i concorrenti per il loro comportamento nei confronti di Nikita. La giovane, infatti, ha ricevuto una lettera sorpresa dai suoi genitori, con cui non intrattiene ottimi rapporti. Signorini ha voluto condividere il momento con gli altri Vipponi, mostrando la scena sullo schermo del salotto. Tuttavia, proprio mentre Nikita ascoltava la lettera, tutti i concorrenti si sono alzati e hanno abbandonato il salotto, lasciandola sola in un momento così emozionante.

La reazione indignata di Milena Miconi

L’unico concorrente rimasto ad ascoltare la lettura della lettera è stata Milena Miconi, che ha espresso il proprio disappunto per il gesto degli altri Vipponi. La conduttrice ha affermato che il comportamento dei suoi compagni di gioco è stato una grave mancanza di rispetto nei confronti di Nikita: “Non è il problema di non alzarsi per darle poi un abbraccio e fare un gesto che non ti va, ma che tante persone se ne sono andate e non hanno condiviso quel momento che poteva essere molto bello. A me non è piaciuto,” ha tuonato Milena.

Nikita commenta l’accaduto senza rancore

Nonostante il gesto irrispettoso dei suoi compagni di avventura, Nikita ha commentato la situazione senza particolare rancore nel confessionale. La giovane si è detta felice per il riavvicinamento con i suoi genitori, avvenuto grazie al programma: “Sono molto contenta che questo programma stia dando dei frutti che sognavo da tantissimo. Loro non volevano che facessi questo programma, però ho fatto di testa mia.”

In conclusione, l’episodio ha messo in luce un momento di tensione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, mostrando un lato meno conosciuto dei concorrenti e sottolineando l’importanza del rispetto e della solidarietà tra i partecipanti a un reality show così popolare.