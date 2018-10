Vieni da Me, Roberta Capua si commuove nel ricordo di Fabrizio Frizzi

La vincitrice della prima edizione di Celebrity Masterchef nonchè Miss Italia 1986, Roberta Capua, è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata di lunedì 8 ottobre 2018 di Vieni da Me. La bellissima Roberta, che tra poco rivedremo su La7 con un programma tutto nuovo, tra i vari argomenti affrontati ha voluto ricordare anche il conduttore Fabrizio Frizzi.

Roberta che con Fabrizio ha lavorato spesso durante la sua carriera, soprattutto durante le varie edizioni di Miss Italia, ha riservato per il conduttore prematuramente scomparso delle bellissime parole ma soprattutto ha trattenuto a stento le lacrime. “È troppo presto per non emozionarsi. Sono entrate negli studi dedicati a lui: è una cosa bellissima ma che non avremmo mai voluto vedere“ ha commentato la Capua visibilmente emozionata.

Caterina le ha voluto fare un grandissimo regalo mostrandole un filmato d’archivio in cui la si vede reinterpretare una scena di Via col vento proprio insieme a Fabrizio Frizzi. “Questo video l’abbiamo fatto a un altro Miss Italia, dove lui amava invitare le vecchie miss e metterle in giuria” ha ancora ricordato Roberta che oltretutto ha sottolineato quanto il conduttore fosse non solo bravo nella conduzione ma soprattutto umano con tutti.

Ripercorrendo proprio il successo del 1986, la Capua ha voluto raccontare come mai ha deciso di partecipare al concorso svelando di aver tentato più per curiosità che altro visto che stavano facendo le selezioni ma mai avrebbe pensato di vincere. Anche la mamma di Roberta fu eletta Miss Italia nel 1959 ma la conduttrice ha affermato: “A me non fregava niente. Ero completamente inconsapevole e adesso, dopo trentadue anni, siamo ancora qui a parlarne”.

Roberta ha voluto soffermarsi anche sul caso scoppiato in merito alla nuova Miss Carlotta Maggiorana dichirando che oggi si vede tutto e il contrario di tutto e di conseguenza lei non sarebbe stata severa nei suoi confronti. Per lei è stata solamente una paparazzata anche perchè si vede benissimo che la ragazza è stata immortalata di spalle.