Vieni da Me, Paola Barale si confessa a cuore aperto: "Ho smesso di credere nell’amore"

Paola Barale, da anni ormai lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione, è stata ospite da Caterina Balivo nella puntata andata in onda martedì 16 ottobre 2018 di Vieni da Me. Dopo aver parlato della sua vita odierna la showgirl non ha potuto fare a meno di ricordare Mike Bongiorno ovvero colui che l’ha scelta e lanciata in televisione.

Per Paola, Mike è stato sicuramente un grandissimo maestro e anche se con lui non è mai nata una vera e propria amicizia, la showgirl ha voluto ricordare con affetto gli anni in cui era la sua valletta. “Devo molto a Mike, se non fosse stato per lui io sono sarei qua. Mi ha insegnato la professionalità, a stare in uno studio televisivo mi ha insegnato ad essere puntualissima anche se lui non lo era mai. Non eravamo amici, non c’era confidenza con lui, era severo” ha infatti svelato Paola.

La Barale ha altresì ammesso di essere single, per la prima volta da quando era giovanissima, spiegando che questo è sicuramente dovuto al fatto che ha subito una fortissima delusione da parte di un uomo del suo passato. “La colpa è stata di alcune cose, ho avuto delle situazioni che mi hanno deluso, sono cambiate alcune cose. Capita, la vita è appena cominciata!” ha infatti chiosato la showgirl.

Paola infatti ha ammesso che forse non è così importante stare con qualcuno se non ci si sta bene e, arrivata ad un’età in cui si tirano le somme della propria vita, ha infatti capito di aver smesso di credere nell’amore nonostante sia stata una persona che ha amato moltissimo vivere in coppia, Come ben ricordiamo infatti la sua storia bellissima ma anche molto travagliata con Raz Degan è durata moltissimi anni ma, nonostante tutto, i due hanno deciso di mettere fine al loro amore.

“Il rapporto con Gianni era già finito, ma non si sapeva. Nessuno lo crederà, ma sono una donna super fedele. Con Raz ho creato un rapporto molto forte, ci vogliamo bene, ci rispettiamo, ma ci sono dei momenti in cui non raggiungiamo un equilibrio. In questo momento non ci parliamo” ha infatti svelato Paola.