Vieni Da Me, Ela Weber duro attacco contro Simona Ventura: "Isola dei Famosi con lei? Deludente!"

Ela Weber o come la ricordano tutti con il nome di mitica “Sellerona” molto famosa negli anni Novanta, è stata ospite nella puntata di oggi 19 ottobre 2018 di Vieni Da Me. Ai microfoni di Caterina Balivo infatti la soubrette ha accettato di sottoporsi al ‘gioco delle emoticon’ dando dei giudizi ai grandissimi presentatori e conduttrici con i quali ha lavorato in passato.

Per l’attore Cristian De Sica con il quale ha recitato in alcuni cinepanettoni ha speso solamente parole di stima come del resto anche per Paolo Bonolis al quale va tutta la sua riconoscenza per averla affermata nel mondo dello spettacolo. Ben diversa invece è stata la sua opinionie quando le è stata mostrata la foto di Simona Ventura.

Come ben ricordiamo infatti, la Weber ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi nel lontano 2008 dove vinse la bravissima Vladimir Luxuria e dove venne lanciata Belèn Rodriguez. L’esperienza però non fu bellissima per la showgirl che addirittura l’ha etichettata come “deludente” per il trattamento che le è stato riservato.

“Prima di partire avevamo preso degli accordi e la produzione ci aveva promesso delle tutele. Invece sono stata ripresa dalle telecamere pure mentre facevo la doccia e mi depilavo le gambe o le zone intime. Quando sono rientrata è stato uno shock vedere certe immagini” ha infatti chiosato Ela a Caterina Balivo. Quest’ultima però le ha fatto notare che anche Simona ha partecipato allo stesso reality come naufraga e anche lei è stata ripresa in situazioni poco gratificanti.

“Non mi sembra di aver visto sue foto mentre si depilava!” ha replicato però schiettamente la Weber che oltretutto ha voluto ricordare il suo scontro proprio al reality con Rossano Rubicondi trovando ancora oggi vergognoso il suo comportamento visto che da uomo, non doveva assolutamente permettersi di attaccarla in quel modo ma soprattutto minacciandola.