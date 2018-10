Vieni da Me, confessione choc della D’Eusanio a Caterina Balivo: "Volevo morire"

Intervista molto emozionante quella di lunedì 15 ottobre 2018 a Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo. Un’ospite veramente d’eccezione ovvero Alda D’Eusanio, ha incollato i telespettatori al televisore ma soprattutto è riuscita ad emozionare tutti conduttrice compresa.

La giornalista infatti impegnata in queste settimane alla conduzione del suo nuovo programma Vite da copertina in onda dal lunedì al venerdì su Tv8 ha voluto parlare della sua vita privata e lavorativa svelando addirittura alcuni aneddoti alquanto scioccanti. Alda ha rivelato infatti a Caterina di aver sofferto moltissimo per la perdita di suo marito asserendo: “Il mio pappagallo Giorgio mi ha salvato la vita. Ci siamo incontrati quando io pesavo 36 chili. Non mangiavo e non bevevo perché volevo morire perché mio marito era morto e io volevo andare con lui. Ci siamo salvati a vicenda perché io per far mangiare lui, mangiavo anch’io”.

Non è infatti la prima volta che la giornalista spiega e racconta questo suo terribile dramma nonchè la sofferenza per la perdita del marito tanto amato ma proprio grazie al suo pappagallo Giorgio la conduttrice sembra essere più serena. Oggi davanti a Caterina, Alda ha voluto ringraziare pubblicamente la sua bestiola per averle letteralmente salvato la vita facendola uscire dal baratro della tristezza.

Successivamente Alda D’Eusanio è voluta ritornare sull’argomento inerente il periodo in cui lavorava nella conduzione del popolare talk show di Rai Due Al posto tuo. Di lei si occupò spesso proprio la trasmissione Striscia la Notizia di Antonio Ricci soprattutto perchè molte storie del programma sembravano inventate di sana pianta con tanto di attori spacciati per persone comuni.

Alda D’Eusanio oggi in trasmissione da Caterina ha voluto ironizzare sulla cosa facendo anche un appello proprio ad Antonio Ricci sottolineando di essere dispiaciuta che Ricci non l’abbia più presa in considerazione visto che all’epoca le aveva portato fortuna.