Vieni da me, a sorpresa salta la presenza di Maria De Filippi

La neo trasmissione Rai “Vieni da me“, condotta da Caterina Balivo, tramite un tweet annunciava la presenza di Maria De Filippi nella puntata del 22 ottobre. La conduttrice doveva essere presente in trasmissione, nella parte intitolata “Il te delle principesse” dove due bambine le ponevano delle domande. Ma poco prima della messa in onda, la piccola intervista è stata bloccata dai vertici Rai.

Secondo il blog di Davide Maggio l’improvviso stop sarebbe arrivato da “una telefonata al veleno“, del Direttore Generale, Fabrizio Salini. Il Direttore da deciso di bloccare la messa in onda dell’intervista in quanto ritiene che trasmetterla sarebbe servito solo a fare ulteriore pubblicità al già molto noto volto Mediaset. Questo sarebbe un trattamento alquanto insolito, dato che la conduttrice è stata spesso ospite in molte trasmissioni Rai, alcune delle quali anche in prima serata, come quando è andata da Fazio a “Che Tempo che fa” o quando ha condotto insieme a Carlo Conti un’edizione del Festival di Sanremo.

Della De Filippi, se ne è parlato anche poche sere fa in diretta su Rai 1 durante la trasmissione “Tale e quale show“, dove giudice speciale della serata è stata Milly Carlucci. Proprio durante la trasmissione, attraverso il conduttore Carlo Conti, la Carlucci ha invitato Maria De Filippi, sua storica rivale nelle trasmissioni del sabato sera, a partecipare come ospite speciale a “Ballando con le stelle“.

Un’altra possibile ipotesi sul blocco della messa onda della De Filippi porebbe essere l’impedimento imposto da Mediaset all’intervista già concordata di Belen Rodriguez a “Domenica In“. Pare che Mediaset abbia imposto questo blocco per favorire “Domenica Live”.

Anche la conduttrice Barbara D’Urso, doveva essere presente in un programma Rai, “Carta Bianca“condotto da Barbara Berlinguer, ma anche in questo caso la presenza della conduttrice è stata misteriosamente rinviata.