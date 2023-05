"Vermeer, il sogno non è finito", la mostra arriva in tv il 21 maggio

La mostra è dedicata al pittore Johannes Vermeer dal Rijksmuseum, di Amsterdam; è stata inaugurata a febbraio e durerà fino al 4 giugno. Inutile cercare di prenotare il biglietto perché ormai da mesi è tutto sold-out. Per la prima volta, infatti, sarà possibile conoscere 28 dei 37 quadri del maestro Vermeeer, esposti tutti insieme in una mostra che immerge totalmente i suoi visitatori nelle atmosfere soffuse che il pittore ha saputo trasmettere.

Un’impresa quasi impossibile, sicuramente molto difficile, che ha richiesto molto lavoro, ma soprattutto la collaborazione con vari musei e collezionisti privati di tutto il mondo, che hanno deciso, in maniera del tutto eccezionale, di separarsi dal proprio tesoro per ben quattro mesi e prestare al pubblico la possibilità di assistere a tali opere d’arte.

Il direttore del museo, che si è impegnato ad organizzare il tutto, l’olandese Taco Dibbits ha commentato la mostra affermando che nemmeno Vermeer stesso ha avuto la possibilità di vedere i suoi quadri tutti insieme. Andando sul sito del museo molti si sono ritrovati di fronte alla scritta biglietti esauriti; un triste colpo per tutti quelli che avrebbero voluto partecipare.

Ma la speranza è l’ultima a morire; infatti, questa domenica 21 maggio sul canale 136 di sky (Classica HD), sarà possibile vedere la mostra. Il museo apre le sue porte con il programma Almanacco di Bellezza. Condotto da Piero Marenghi e Leonardo Piccinini, che direttamente da Amsterdam porteranno il pubblico a scoprire cosa si cela dietro il lavoro di ricerca e di restauro delle opere.

Naturalmente sarà possibile vedere gli imperdibili capolavori di Vermeer. E anche per chi non avesse Sky o non potesse riuscire a guardare la diretta in televisione, ci sarà la possibilità di ascoltare il podcast, che sarà reso disponibile sulla piattaforma dell‘Intesa Sanpaolo On Air, partner del progetto.