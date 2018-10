Verissimo, rivelazione choc di Maurizio Battista: "Non ho rapporto con i due miei figli più grandi"

Maurizio Battista che come ben sappiamo ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 3 a causa di problemi di salute, è stato ospite della trasmissione Verissimo di oggi 20 ottobre 2018. Nel parterre di Silvia Toffanin il comico romano ha parlato della sua famiglia e dei suoi figli emozionandosi principalmente nel vedere le immagini della madre Anna, morta quando Maurizio era giovanissimo.

L’attore, oltre ad Anna, la bimba avuta dalla nuova compagna Alessandra, ha anche due figli da un precedente matrimonio e, ai microfoni di Silvia, Maurizio ha avuto moltissima difficoltà a parlare di loro soprattutto perchè il rapporto è praticamente insesistente. Battista ha infatti svelato di non sentire i suoi figli Simone e Federica da anni e questa frattura risale a quando l’attore ha iniziato la relazione con Alessandra.

“Non ho rapporto con i due miei figli più grandi, sono tanti anni che non ci parliamo. Non ho fatto niente di male” ha infatti svelato Maurizio Battista sottolineando che qualcuno, molto probabilmente, non ha digerito la sua nuova situazione sentimentale ne tantomeno la sua nuova famiglia. “In passato io ho giudicato mio padre per una cosa e ora sono stato giudicato io. La ruota gira nella vita, ad ogni modo io vado avanti” ha ancora dichiarato il comico.

Maurizio è stato sposato due volte mentre con Alessandra sembra che ancora non si sia deciso di fare il grande passo. Prima della sua entrata al Grande Fratello Vip 3 tra i due c’erano stati alcuni problemi che li avevano costretti ad allontanarsi prendendosi una pausa di riflessione ma ad oggi il rapporto sembra essere ritornato alla normalità e forse ancora più forte di prima.

Maurizio sembra soffrire enormemente per il distacco dai suoi due figli maggiori e spera con tutto se stesso di poter riallacciare i rapporti al più presto. Di questa storia ne aveva parlato anche all’interno della casa del Grande Fratello e forse proprio per questa sua mancanza, si era legato moltissimo ad Elia Fongaro.