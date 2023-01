Ascolta questo articolo

L’avventura di Riccardo Fogli nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5, è durata meno di 24 ore. Infatti l’ex componente dei Pooh ha dovuto forzatamente abbandonare la trasmissione a causa di una presunta parola blasfema esclamata negli studi di Cinecittà.

In seguito a un periodo di silenzio, Riccardo Fogli ha rilasciato per la prima volta un’intervista nei salotti di “Verissimo“, il talk show condotto da Silvia Toffanin, ove l’artista ci tiene a sottolineare di non aver detto nulla di blasfemo e nell’esserci rimasto molto male per come sono andate le cose.

L’intervista di Riccardo Fogli sul “GF Vip”

“Ho sofferto molto negli ultimi giorni“ ha affermato con un pizzico di amarezza l’artista per poi aggiungere di aver disdetto tutti i suoi impegni musicali pur di prendere parte a questa nuova esperienza: “Sono cresciuto in chiesa, ero chirichetto. Mia madre faceva le pulizie in chiesa, ero sempre in chiesa, quando vedo il parroco gli do una mano. Io non ho mai bestemmiato nella mia vita. Mi sono preparato due mesi per andare al Grande Fratello, salta fuori che sono un bestemmiatore e non va bene questo”.

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, Riccardo Fogli rivela di non aver detto nulla di blasfemo: “Sono stato male perché un’offesa così grave non la puoi prendere con leggerezza, non lo puoi permettere a nessuno. Ho accettato le regole del Grande Fratello, io mi sono fermato, pronto a chiedere scusa a chiunque abbia pensato che io abbia detto una cosa blasfema. Io non l’ho detta“.

Infine parla della sua famiglia in cui rivela che la figlia Michelle di 10 anni, avuta dal rapporto con la modella e sua attuale compagna Karin Trentini, le piace ballare ma non cantare: “Ma io spero diventi suora, mi piacerebbe che fosse sempre la mia bambina”.