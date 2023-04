Verissimo, Nikita Pelizon si sfoga contro il programma: le sue parole

Per la puntata nei giorni di Pasqua la conduttrice Silvia Toffanin con il suo rotocalco “Verissimo“, in onda su Canale 5 ha deciso, insieme a Mediaset e il direttore della rete Pier Silvio Berlusconi, di non chiamare nessun ospite proveniente dal cast dei concorrenti del “Grande Fratello Vip”.

Nella giornata dell’8 aprile infatti sono stati ospiti Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction “Luce dei tuoi occhi 2”, Elena Di Cioccio, in libreria con “Cattivo sangue”; Samu di “Amici di Maria De Filippi”; Michele Cucuzza che è ritornato in TV come studente di “Back to School”; Luigi Strangis ed Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli.

Durante la puntata del 9 aprile hanno rilasciato un’intervista Michelle Hunziker, i prof di “Amici” cioè Arisa e Raimondo Todaro; Pupo in studio per la prima volta con la figlia Clara; Eleonora Abbagnato, ex danseuse étoile dell’Opéra national de Paris e Orietta Berti l’opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip” insieme a Sonia Bruganelli.

Lo sfogo di Nikita Pelizon su “Verissimo”

La decisione di non chiamare nessun concorrente del “Grande Fratello Vip” sembra aver fatto storcere il naso anche agli stessi ex inquilini della Casa. La vincitrice della settima edizione, Nikita Pelizon, rispondendo a una domanda di un fan su Instagram ha svelato come Mediaset dovrebbe distinguere il trash dalle persone che hanno dato effettivamente qualcosa al programma.

“Cosa pensi della non ospitata a Verissimo?” ha chiesto un utente sui social ove ha ricevuto immediatamente una risposta da Nikita: “Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no“. Una risposta che però non riceve l’approvazione di tutti, poiché in molti ricordano come Nikita abbia deciso di sua spontanea volontà di partecipare a un programma che fa l’argomento del trash come principale protagonista.