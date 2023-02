Ascolta questo articolo

Nell’ultima puntata di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, si è ricordata la scomparsa di Maurizio Costanzo. L’esordio dell’appuntamento del 25 febbraio è partito con il sottofondo del brano “Se telefonando”, scritto proprio dal conduttore insieme a Ghigo De Chiara con la musica di Ennio Morricone.

Successivamente arriva l’apertura di Silvia Toffanin: “Il mio abbraccio più grande va a Maria, ai suoi figli, ai collaboratori che hanno avuto piacere di conoscerlo e imparare tanto da lui”. In seguito viene mandata una breve clip della carriera di Costanzo, in cui negli studi di “Verissimo” è presente Enrica Bonaccorti, ove dal 2000 al 2006 è ospite fissa di “Buona Domenica”.

Le parole di Luca Laurenti

“Mi dispiace, scusate… so che un uomo pubblico che fa televisione come me da 36 anni non dovrebbe… avevo fatto anche le prove per non piangere, scusate” rivela Luca Laurenti in lacrime nel suo dolcissimo ricordo a Costanzo ove poi, tra le lacrime, aggiunge: “Maurizio Costanzo era un uomo tenerissimo. Per me era come un papà e ‘Buona Domenica’ era come una famiglia. Ricordo i riti che facevamo nel camerino tutti insieme e mi ricordo la sua tenerezza. Stanotte non ho dormito, ho sognato che andavo a trovare il suo feretro e lui si alzava, si vestiva. Io lo abbracciavo e gli dicevo che quando penso alla forza penso a lui. Mi sono svegliato piangendo”.

Con il passare dei minuti Luca Laurenti va più nel dettaglio in merito all’amicizia con Maurizio Costanzo: “Ho già perso i miei genitori, ma non ci si abitua mai alla perdita delle persone, non ci si deve abituare. Lo vedevi in scena ed era un ormone sicuro di sé, ma in realtà era un tenero. Amava gli animali come me”.

Si può dire che Laurenti è stato uno dei tantissimi volti lanciati da Maurizio Costanzo durante la lunga carriera, siccome ha fatto parte del cast di “Buona Domenica” dal 1997 fino al 2006, ove il noto giornalista era sempre presente al timone del famoso varietà in onda su Canale 5.