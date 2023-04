Verissimo, Ilary Blasi ignora Francesco Totti e parla de "L’isola dei famosi"

Manca ormai pochissime ore per l’esordio della nuova edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show in onda questa sera su Canale 5. Con l’inizio del programma ritorna sul piccolo schermo anche Ilary Blasi, che può far parlare di se per il suo talento televisivo e non solo per la sua relazione ormai naufragata con Francesco Totti.

Come capita per ogni edizione, la Blasi ha deciso di rilasciare una lunga intervista a “Verissimo” dalla sua amica Silvia Toffanin. Un po’ a sorpresa però la conduttrice non parla praticamente mai del suo rapporto naufragato con l’ex capitano della Roma, concentrandosi più sul suo futuro sul piccolo schermo che altro.

La lunga intervista di Ilary Blasi

“I telespettatori staranno aspettando che tu parli della tua separazione da Francesco Totti ma oggi non sei qui per fare questo. Un’altra volta, quando sarà il momento, racconterai la tua verità” ha iniziato così l’intervista Silvia Toffanin, ricevendo un “grazie” da parte di Ilary per aver deciso di rispettare i suoi tempi prima di parlare di un argomento così delicato.

Parlando invece de “L’isola dei famosi”, Ilary afferma di essere molto emozionata del ritorno in TV: “Non vedo l’ora che cominci perché il cast mi piace molto, noi scegliamo i personaggi e cerchiamo le persone più diverse tra loro perché in questo modo ognuno creiamo varietà. Quello che mi ha colpito di più di questo cast è il fatto che i concorrenti non vedano l’ora di partire… ma non sanno cosa li aspetterà”.

Negli studi del programma poi è presente anche Cristina Scuccia, probabilmente la concorrente più attesa del reality show. Qui Ilary Blasi, con la sua solita ironia, ha chiesto se l’ex suora avesse visto il programma durante i suoi anni passati in convento, rivelando di aver visto il format solamente facendo zapping ma non ha mai seguito con attenzione un’edizione.