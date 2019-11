Verissimo, Gerry Scotti si rivolge a Celentano: "Sbaglia, noi diamo soldi degli sponsor. E non abbiamo l’anello al naso"

Il famoso conduttore dell’azienda Mediaset, Gerry Scotti è stato ospite del programma condotto da Silvia Toffanin “Verissimo” e ha parlato della sua vita privata, di suo figlio, ma anche della sua presenza alla prima puntata dello show di Adriano Celentano “Adrian“, dove il presentatore ha presenziato durante l’apertura dello spettacolo, insieme a Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Massimo Giletti e Carlo Conti.

Scotti prende le difese dall’atteggiamento, sotto certi aspetti accusatori, di Celentano, accusandolo di regalare soldi in trasmissione, e il condutture risponde così: “C’è differenza tra servizio pubblico e tv commerciale. Noi non togliamo nulla al vostro canone o abbonamento. Sono soldi degli sponsor. E non abbiamo l’anello al naso, facciamo in modo che se lo meritino. Quest’anno a Caduta Libera ho avuto due, tre concorrenti bravissimi“.

Le parole di Scotti sono volte principalmente per far chiarezza sulla questione sollevata da Celentano, specificando inoltre che alla fine di tutto, i soldi non sono affatto regalati, ma meritati da parte dei concorrenti molto bravi e preparati, Inoltre Scotti aggiunge che questi montepremi che vincono i concorrenti, sono un validissimo mezzo da parte delle persone, di realizzare i propri sogni, grandi o piccoli che siano.

Il conduttore di “Caduta libera” infatti, afferma che c’è gente che desidera ristrutturare casa, estinguere il mutuo, e grazie alla partecipazione ai quiz show, hanno la possibilità di realizzare il proprio sogno. Scotti ad oggi infatti conduce, per ancora qualche puntata, il programma succitato “Caduta libera”, che ha consentito a molti partecipanti di raggiungere cifre astronomiche, come il caso del famoso ragazzo Bresciano, Nicolò Scalfi (recentemente riapparso in tv nella famosa “sfida dei campioni” del programma che lo ha reso famoso), che grazie a “Caduta libera” è riuscito a conquistare la cifra di ben oltre i 650mila euro.

Tali quiz show, secondo il pensiero di Gerry, hanno il principale scopo di intrattenere il pubblico da casa, divenendo una compagnia serale fissa, ma allo stesso tempo, consentono di mettersi in gioco, e guadagnare anche qualche soldi in maniera più o meno semplice, dove tutto si basa sulla preparazione, e qualche pizzico di fortuna.