Verissimo, confessione shock di Catherine Spaak: "Ho subito molestie sessuali"

Una degli ospiti di Verissimo è l’attrice Catherine Spaak. La donna, classe ’45, è conosciuta al grande pubblico italiano per i film commedia erotica all’italiana di cui ha fatto parte negli anni ’70 e ’80. La francese ha lavorato accanto a registi dal calibro di Alberto Sordi, Dino Risi e Luciano Salce.

Ai microfoni di Canale 5 ha voluto parlare del caso delle molestie. Nell’ultimo periodo tante attrici si stanno esprimendo su questo argomento, come l’italiana Asia Argento, che ha accusato il produttore cinematografico Harvey Weinstein di aver abusato di lei. Anche Catherine Spaak rivela di aver ricevuto delle molestie in passato.

Queste sono le parole di Catherine Spaak su questa vicenda: “Non ho mai subito niente di spaventoso, ma delle molestie sicuramente sì. Mi ricordo che anni fa lo raccontai in un’intervista, e dopo mi chiamarono molte colleghe per dirmi che ero stata l’unica ad aver subito quelle cose perché a loro non era mai successo niente. Sono passati più di vent’anni prima che se ne potesse parlare. È un bene che ora si possa fare, ma io sono sopravvissuta benissimo ugualmente”.

Sempre da Silvia Toffan, Catherine Spaak ha parlato anche del suo nuovo compagno Vladimiro, arrivato quando aveva perso le speranze. A causa della sua giovane età inizialmente ci sono stati dei pregiudizi, ma aggiunge che si tratta di una persona fantastica con cui si trova bene.

Infine, Catherine Spaak rivela che ai suoi tempi sul set c’era poco rispetto per le donne: “Quando arrivavo sul set Monicelli, Vittorio Gassman ed altri mi prendevano in giro. Era fastidioso, mi dicevano parolacce e mi chiamavano con nomi molto spiacevoli. Sul set le donne erano trattate in una maniera ingiusta e poco rispettosa. Bisognava avere un carattere molto forte ed essere rigorosi per ottenere rispetto”.