Verissimo anticipazioni puntata 20 ottobre: Nina Moric parla di Corona, Belèn e Silvia Provvedi

Nina Moric sarà l’ospite di domani sabato 20 ottobre 2018 di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin dove, dopo tanto tempo, farà un punto sulla sua vita privata che, dalla scorsa estate, è sicuramente cambiata positivamente. La sua ricongiunzione con il figlio Carlos e l’ex marito Fabrizio Corona hanno risollevato l’umore della modella Croata dopo le varie vicissitudini degli anni scorsi.

“Dopo quattro anni da incubo, di grande solitudine e sofferenza, grazie a Carlos siamo riusciti a trovare un equilibrio. Quest’estate abbiamo ridato un senso alla parola famiglia. Spero che sia stato fatto in buona fede, perché temo sempre che Fabrizio possa fare le cose solo per i giornali. Ora mio figlio vive con me e vive con papà” ha infatti svelato Nina che oltretutto ha ammesso di essersi riavvicinata anche alla mamma di Fabrizio.

Questo soprattutto per il bene di Carlos che ha bisogno di questa sintonia e visto che per quattro anni gli è stata negata la parola mamma, adesso il ragazzo può pronunciarla tutti i giorni. Nina però, nonostante ora vada d’accordo con Fabrizio Corona è ancora contraria al profilo Instagram del figlio e continua a rimproverare l’ex re dei paparazzi per questa cosa “Carlos ha chiesto già da un mese a suo padre di chiudere il profilo ma Fabrizio non l’ha ancora fatto” ha infatti chiosato Nina.

Nina Moric ha parlato anche della storia tra Silvia Provvedi e Fabrizio sottolineando che secondo lei entrambi si sono divertiti a marciarci sopra: “Trovo tutto abbastanza squallido. Non mi è mai piaciuta. Nel momento di massima sofferenza mi ha lanciato delle frecciatine e non si doveva permettere. Se dovessi darle un consiglio? Non si muore per amore” ha infatti svelato la modella.

Anche Belèn non è piaciuta per niente a Nina ma nonostante tutto non prova rancore per la modella argentina con la quale sembra infatti anche finita la storia giudiziaria che le ha viste protagoniste non più tardi di un mese fa.