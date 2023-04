Uomini e Donne, Tiziana e Alberto lasciano il programma insieme

Tiziana e Alberto del trono over di “Uomini e Donne“, il dating show in onda su Canale 5 che vede la conduzione di Maria De Filippi, dopo un periodo di frequentazione durata all’incirca un mese in mezzo, hanno deciso di lasciare il programma come una vera e propria coppia.

Il cavaliere Alberto, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, prima di lasciare gli studi Mediaset ha voluto scrivere una lunga lettera alla sua dama. Qui scrive di essere molto emozionato per come sono andate le cose, ricordando al pubblico da casa come hanno iniziato a conoscersi per poi arrivare a questa scelta.

“Sono uscito con altre donne per mettermi alla prova. Prove per me simpaticamente fallite” ha affermato poi Alberto per poi aggiungere: “Allora ho detto dentro di me ‘Basta, lei ha tutto: è simpatica, semplice, lievemente complicata, gelosa al punto giusto, sensuale e bacia bene’. C’era un po’ tutto. Mi sono chiesto: ‘Cosa cavolo aspetti a chiederle di uscire dal programma e se lei accetta stasera si va a Prato a cena, poi se vuole rimane da me?'”. Il cavaliere ha poi salutato tutto il parterre, facendo innamorare la sua nuova compagna grazie a una rosa.

Tiziana, che aveva già promesso nell’essere pronta a uscire dal programma dinanzi a una possibile proposta di Alberto, rivela in maniera emozionata: “Sono emozionata. Io ho conosciuto Alberto un mese e mezzo fa, leggerezza è anche avere una persona che ti fa stare bene, che ti alleggerisce i momenti della vita, e lui me l’ha data. Lui ride sempre ma è molto profondo, mi sta dando tanto”.

Fuori dagli studi invece la coppia commenta la loro decisione di abbandonare il programma, ove Tiziana afferma che non provava questi sentimenti da molti mesi e di aver ricevuto da lui delle cose che non si sarebbe mai immaginata.