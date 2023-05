Uomini e Donne, Tina Cipollari crea scompiglio: il burro e la ricotta diventano armi di vendetta

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha deciso di regalare al pubblico un momento indimenticabile, utilizzando un episodio del passato di Elio per metterlo in imbarazzo. L’opinionista, infatti, si è presentata in studio con burro e ricotta, pronta a vendicarsi del cavaliere napoletano, che aveva raccontato di aver sofferto un trauma infantile legato a questi alimenti.

La puntata, ancora non trasmessa, promette di entrare nella storia del programma per l’epico scontro tra Tina ed Elio. Secondo le anticipazioni, l’opinionista ha offerto ricotta e burro anche a Gemma, che sembra aver apprezzato il gesto, consolidando un’inaspettata alleanza contro Elio.

Ricotta e burro: strumenti di vendetta?

Dopo aver litigato animatamente con Elio, Tina ha persino minacciato di lanciargli addosso la ricotta. Per comprendere il significato di questo gesto, è importante ricordare che il cavaliere napoletano aveva raccontato di essere rimasto traumatizzato a causa di un’esperienza vissuta in un collegio, dove era costretto a mangiare sempre burro e ricotta, al punto da sentirsi male al solo odore del burro.

Tina Cipollari, dunque, ha sfruttato questa debolezza per vendicarsi, dimostrando ancora una volta la sua verve polemica e la sua capacità di far parlare di sé. La scena si è protratta fino a quando Maria De Filippi è intervenuta per riportare l’ordine in studio, “sequestrando” la ricotta a Tina.

Tuttavia, non è bastato l’intervento della conduttrice per placare gli animi. Secondo le ultime notizie, Elio ha minacciato, ancora una volta, di querelare Tina Cipollari per il suo comportamento. Il siparietto tra i due protagonisti, dunque, promette di tenere incollati gli spettatori davanti allo schermo e di alimentare il dibattito sui social, dimostrando quanto Uomini e Donne sappia ancora suscitare interesse e curiosità.

In attesa della messa in onda dell’episodio, l’ultima registrazione di Uomini e Donne non smette di far parlare di sé. Con una mossa audace e inaspettata, Tina Cipollari ha saputo sfruttare a suo vantaggio un dettaglio del passato di Elio, creando un episodio che ha già destato clamore e curiosità tra gli appassionati del programma. Quello che è certo è che Tina, con la sua verve e il suo spirito combattivo, sa come tenere alta l’attenzione del pubblico e garantire intrattenimento ad ogni puntata. Non ci resta che attendere la trasmissione per assistere a questo nuovo, elettrizzante capitolo di Uomini e Donne.