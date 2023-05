Uomini e donne potrebbe debuttare in prima serata togliendo spazio al GF Vip: l’indiscrezione

L’ultima edizione di “Uomini e donne” è terminata nella giornata del 12 maggio, leggermente in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Nonostante la chiusura il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha ottenuto nuovamente un incredibile successo nella sua fascia d’orario, ribadendo il predominio contro la concorrenza della Rai.

Dalla giornata di lunedì 15 maggio però i telespettatori non sono rimasti a bocca asciutta, poiché Mediaset ha deciso di proporre “Uomini e donne story“, in cui vengono ripercorsi i momenti più importanti del dating show. Proprio nel corso della prima puntata il pubblico ha potuto rivedere il breve flirt tra Gemma Galgani, nuovamente la regina indiscussa del trono over di “U&D”, con Didier, l’agente immobiliare francese che vive in Svizzera, arrivato fin da Lugano per conoscerla.

Il futuro di Uomini e donne

Ovviamente il pubblico si attende nuovi aggiornamenti per il futuro di “Uomini e donne”, anche se mancano svariati mesi per l’inizio delle nuove registrazioni. Intanto, come rivelato da “Blasting News” e riportato anche dal sito “Isa & Chia“, il dating potrebbe debuttare in prima serata dal mese di settembre.

Secondo le indiscrezioni “Uomini e donne” potrebbe prendere il posto del Grande Fratello, che da quest’anno va in onda solamente una volta alla settimana – con l’edizione formata da un mix di personaggi famosi e non – oltre alla messa in onda durante il pomeriggio: “Per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, potrebbe esserci spazio anche per un possibile sbarco in prime time. La trasmissione, infatti, potrebbe occupare la fascia serale con un appuntamento speciale dedicato alle vicende dei protagonisti del Trono Over e Classico. In questo caso, il talk show Mediaset, andrebbe a prendere il posto di una delle due puntate serali del Grande Fratello“.

Le voci di un possibile esordio in prima serata di Uomini e donne, magari anche con personaggi famosi, si rincorrono da ormai molti anni. Oltre ad una messa in onda del ’98, in cui però il programma era ben lontano dai canoni di oggi, l’unica volta che è stato trasmesso in prima serata è stato durante lo spin-off tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti con “Speciale Uomini e donne – Gemma, Giorgio e la lettera che non gli ha mai dato” nel 2016 e lo “Speciale Uomini e donne – Le Olimpiadi della TV” l’anno successivo.