Uomini e Donne, possibile prima serata: GF Vip messo all’angolo

Dal prossimo settembre pare che “Uomini e Donne” sia pronto a volare in prima serata. Il dating show di Maria De Filippi aveva già abituato i suoi fan a qualche appuntamento nel prime time di Canale 5, a questa volta le cose sembrerebbero diverse, vediamo perché.

Fino ad ora gli appuntamenti serali del programma si erano limitati solo a qualche puntata: il Trono Classico era stato protagonista della prima serata con alcune scelte dei tronisti, mentre il Trono Over aveva occupato la fascia serale di Canale 5 grazie alla tormentata storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, quando la dama torinese aveva cercato di riconquistare il gabbiano fiorentino con una lettera a cuore aperto che, però, non aveva sortito gli effetti sperati.

Uomini e Donne pronto per la prima serata su Canale 5

Alla riapertura della prossima stagione televisiva le cose cambierebbero radicalmente e la messa in onda di “Uomini e Donne” diventerebbe un appuntamento settimanale fisso, a discapito del “Grande Fratello” di Alfonso Signorini. Si, perché il reality show – ancora non è stato deciso se sarà in versione “Vip”, “Nip” o entrambe – dovrà sacrificare una messa in onda a favore di Maria De Filippi.

A lanciare l’indiscrezione è stato Domenico Mungiguerra su Blasting News: “Per quanto riguarda Uomini e Donne è confermatissima la messa in onda della nuova edizione nella fascia del daytime di Canale 5, da settembre in poi. Tuttavia, per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, potrebbe esserci spazio anche per un possibile sbarco in prime time. La trasmissione, infatti, potrebbe occupare la fascia serale con un appuntamento speciale dedicato alle vicende dei protagonisti del Trono Over e Classico. In questo caso, il talk show Mediaset, andrebbe a prendere il posto di una delle due puntate serali del Grande Fratello”.

Pare, infatti, che ai piani alti di Mediaset sia stata presa la decisione di accorciare la prossima edizione del GF e quindi un unico appuntamento settimanale del reality può bastare. Altri mormorano che la passata edizione abbia fatto torcere il naso non poco per i comportamenti a volte fuori luogo dei concorrenti e, quindi, potrebbe essere stata questa la ragione del ridimensionamento.