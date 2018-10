Uomini e Donne Over, Tina Cipollari e Gemma Galgani arrivano alle mani: interviene Maria De Filippi

L’opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani sono state le protagoniste della puntata di martedì 10 ottobre del dating show condotto da Maria De Filippi, dove hanno dato dimostrazione per l’ennesima volta di non aver affatto deposto le armi, anzi di averle ben affilate per nuovi scontri in studio.

C’eravamo tanto amate, tra Tina e Gemma è di nuovo guerra. L’armistizio tra l’opinionista e la dama è poco più di un’estate: le sue prime donne del celebre programma di Canale 5, a poche settimane dall’inizio della trasmissione, sono già arrivate a litigi e scontri molto pesanti, acuiti dal ritorno in studio dell’eterna “rivale” della dama torinese, Barbara De Santi. Ma stavolta si è reso necessario l’intervento di Maria De Filippi.

Nuovo scontro tra Tina e Gemma: interviene Maria

Se nelle volti precedenti le due primedonne si sono limitate aolo alle parole, stavolta sono venute letteralmente alle mani. I telespettatori di Canale 5 hanno dovuto quindi assistere ad una sorta di “catfight”, che è iniziato con TIna che si è appostata dietro le spalle della dama torinese insieme al fantoccio-mummia raffigurante Gemma nel corso di una dicussione con il cavaliere Rocco.

La Galgani non ne può più dei continui attacchi e degli scherzi pesanti di Tina, così si è avvicnata a lei dicendole tutto quello che pensava al riguardo, e perfino insultandola definendola “uno spaventapasseri“. Ma Gemma non si è fermata qui, perché vedendo la mummia con delle mani da “zampa di gallina”, la dama torinese ha cercato di togliergliele.

Una cosa inaccettabile per Tina, che pur di proteggere il fantoccio “Gems” si è lanciata sulla Galgani, spingendola e bloccandole le mani per poi dirle: “Ora ti metto al muro“. Una minaccia che ha trovato la scherzosa replica di Gemma: “Finalmente anch’io sono messa al muro“. L’episodio ha lasciato tutti basiti, tanto che in studio nessuno si è alzato per dividere le due donne.

Lo scontro tra Gemma e Tina ha suscitato tanta ilarità nel pubblico, convinto che si trattasse forse di un siparietto già organizzato. Ma non è così, perché nel momento in cui le cose volgevano al peggio, la conduttrice Maria De Filippi è intervenuta prendendo la Cipollari per il braccio e riportandola al suo posto.