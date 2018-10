Uomini e Donne Over, Tina Cipollari attacca Gemma Galgani: "Frequenta un uomo fuori dal programma"

Nelle scorse puntate del popolare dating show di successo di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“condotto da Maria De Filippi – a tener banco è sempre la dama torinese Gemma Galgani, che sembra non riuscire mai a trovare la sua anima gemella dopo la rottura con Giorgio Manetti, nonostante i tanti corteggiatori in studio.

I botta e risposta tra Gemma e l’opinionista del programma Tina Cipollari non sono certo una novità, ma ciò che invece ha suscitato molto scalpore in studio e tra il pubblico televisivo è stata la rivelazione che ha fatto la bionda opinionista circa una segnalazione arrivata al programma sulla dama torinese. Di cosa si tratterà?

La segnazione su Gemma Galgani

Ad aprire la scorsa puntata di “Uomini e Donne Over” è stata proprio una segnalazione su Gemma Galgani da parte di Tina Cipollari secondo l’opinionista del programma di Maria De Filippi, la Galgani avrebbe una relazione con un uomo di Fiuggi. Si sa TIna è sempre molto pittoresca enei suoi racconti, dunque in molti – compreso la conduttrice – rimane il dubbio che tutto ciò non sia vero.

Tina Cipollari non ci sta, quindi ha preso la parola e ha dato dei dettagli aggiuntivi, cioè quelli che Gemma avrebbe un amante fuori dalla trasmissione. Si tratterebbe di un uomo di Fiuggi, da qui la replica di Gemma: “Ho avuto un fidanzamento con un architetto di Fiuggi” – per poi proseguire – “Non so cosa stia dicendo ora Tina“.

Ma l’esplosiva opinionista di Uomini e Donne non accenna a fermarsi e chiosando afferma: “Ho ricevuto una segnalazione non è l’architetto di cui parli” dichiara Tina Cipollari. La conduttrice ha quindi chiesto ulteriori informazioni e parebbe che si tratti di un idraulico di Fiuggi. Una doccia fredda per Gemma che si trova ancora una volta in difficoltà, colpita dalle insinuazioni di Tina Cipollari.