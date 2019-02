Uomini e Donne Over, la sfilata di Gemma Galgani: "L’animo di una donna contiene più di 50 sfumature"

Nell’ultimo appuntamento settimanale del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over” – andato in onda mercoledì 20 febbraio – i telespettatori hanno potuto assistere alla consueta sfilata di alcune dame del parterre femminile, tra cui Ida Platano, Pamela, Barbara De Santi – reduce da un confronto con Roberto – e naturalmente la protagonista assoluta, la dama torinese Gemma Galgani.

Non sempre le dame chiedono l’aiuto di Anahi che prima della sfilata della dama legge in un rvm mandato in onda da Maria De Filippi la lettera scritta da Gemma in cui la dama spiega la sua interpretazione del tema della sfilata, cioè “50 sfumature di me”, suscitando nella costumista non poche perplessità.

Le 50 sfumature di Gemma

Gemma esordisce la sua missiva ad Anahi spiegando di aver scelto un outfit particolare – un vestito sottoveste rosso abbinato ad un soprabito nero con delle vistose labbra rosse in evidenza, a simboleggiare dei baci – per ribadire quanto lei creda nell’amore e nella possibilità di trovarne uno. Una speranza che nessuno mai potrà toglierle.

“L’animo di una donna contiene più di 50 sfumature” – scrive Gemma per poi proseguire con – “a cui io ne aggiungo altre 50 considerando la mia età vetusta di cui vado fiera“. Dunque per Gemma le sfumature sembrano raddoppiarsi, quindi la dama inizia a fare un elenco delle sue caratteristiche più peculiari, tra le tante citate: elegante, sensuale anche nella voce, raffinata, rigorosa con se stessa, orgogliosa e,d ancora igienista del frigo.

Anahi non è mai troppo tenera con Gemma, tanto da definire la pergamena scritta da Gemma con le sue 50 sfumature delle emerite stupidaggini, nonostante ciò la stylist del programma non ha potuto che promuovere l’outfit scelto dalla dama. Ma come sarà andata con i cavalieri?

Ovviamente non tutti esprimono dei voti buoni, infatti tra le tante palette alzate sventola un 6, di Marcello, che sorprende Gemma non poco: “Per fortuna eri rimasto colpito dalla mia eleganza…vedi col tempo quante cose si capiscono?” – dice la dama.