Uomini e Donne Over, il commento di Gianni Sperti su Sossio Aruta a "Temptation Island": la reazione del pubblico

Mancano pochi giorni alla fine della prima stagione della versione vip del dating show di Canale 5 “Temptation Island” condotto da una spumeggiante Simona Ventura, che ha visto tra i protagonisti anche la coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo – rispettivamente cavaliere e dama del parterre di “Uomini e Donne”-.

Nel corso dell’ultima puntata del Trono Over – mandata in onda lunedì 8 ottobre – Maria De Filippi ha fatto vedere un Rvm del falò di Sossio Aruta e di Ursula Bennardo a “Temptation Island”, dei piccoli spezzoni che hanno mostrato come il cavaliere sia stato sempre più preso dalla tentatrice, dimenticando completamente la sua compagna.

La reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti

Se da un lato Sossio è finito si da subito nel mirino delle critiche dei telespettatori – e non solo – negli ultimi tempi anche la sua compagna Ursula Bennardo sembra sia al centro di numerose critiche, che vorrebbero vedere in lei una reazione ferma e decisa nei riguardi di un uomo che non ha il minimo riguardo nné sentimento nei suoi confronti.

Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari non fanno mistero di non essere, ancora una volta, riusciti ad apprezzare il comportamento dell’ex cavaliere del Trono Over. Infatti, nel video viene mostrata la Bennardo intenta nel pinnetu intenta a guardare un filmato di Sossio, che fa delle aance sempre più precise ed inequivocabili nei confronti di Sara.

Immagini che hanno suscitato l’immediata reazione di Gianni Sperti, che ha dato voce sostanzialmente ai tanti spettatori che puntano il dito contro Sossio. Alla fine della visione del filmato Gianni chiede a Maria se alla fine del reality Sossio e Ursula si confronteranno in studio a “Uomini e Donne”.

Una domanda ben precisa, a cui la De Filippi replica con un assenso. E’ una prassi consolidata indatti, che dopo la fine di “Temptation Island” tutte le coppie passino dallo studio di “Uomini e Donne” per un ultimo confronto. Una resa dei conti finale insomma, che vedrà inevitabilmente coinvolti anche i due celebri opinionisti, che anche in passato hanno aspramente criticato il comportamento fin troppo “leggero” e farfallone del cavaliere.

Alla domanda di Gianni Sperti il pubblico in studio ha esultato, una reazione che la dice lunga su quanto Sossio Aruta sia ormai inviso e odiato da molti del pubblico presente in studio, a cui si aggiungono anche i nuemrosi fan del programma, che non hanno affatto gradito il trattamento riservato dal cavaliere ad Ursula.