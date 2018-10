Uomini e Donne Over, il bacio da censura tra Gemma Galgani e Rocco divide: "L’amore non ha età"

Una puntata davvero scintillante quella mandata in onda lunedì 22 ottobre del ating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over”, dove a tener banco è sempre la dama torinese Gemma Galgani, che sembra sempre non riuscire a trovare l’anima gemella nonostante stia in trasmissione ormai da ben 10 anni.

Ad aprire la puntata ci pensa Tina Cipollari, che ha proposto ai telespettatori e al pubblico presente in studio due nuove “mummie opinioniste”, una nota di colore che ha preceduto il momento hot, cioè quello del bacio tra Gemma e Rocco, che proprio nessuno si sarebbe aspettato e che ha diviso non poco i presenti in studio, così come il pubblico televisivo a casa.

Il bacio hot tra Gemma e Rocco: davvero l’amore non ha età?

Come di consueto arriva in studio Gemma, così Maria racconta cosa è successo dopo l’ultima puntata tra la dama e Rocco. Messi da parte i dissapori, Gemma Galgani e Rocco si sono voluti dedicare una serata tutta per loro, andando a cena fuori in una Roma by-night piovosissima, ma allo stesso tempo molto romantica.

Si percepisce sin da subito che tra i due c’è tanta voglia di lasciarsi andare e di stare insieme, tanto che i momenti hot e la passione è palpabile. Da piccoli baci a stampo si passa in poco tempo a veri e propri baci appassionati, insomma quelli che non lasciano dubbi su cosa accadrà subito dopo. “Mmm questo era un bacio vero!” – dice Rocco a Gemma, per poi continuare: “tu non me la conti giusta…sei presa da me…questo è amore allo stato puro!“.

Parole a cui fa seguito la proposta di Rocco di dormine insieme. La serata poi si conclude con altri baci sempre più appassionati e con una fuga in macchina verso l’hotel. Scene che hanno diviso sia il pubblico in studio che quello da casa, tra i tanti che hanno puntato il dito contro tanta passione tra “over” è stata neanche a dirlo l’acerrima nemica di Gemma, Tina Cipollari che commenta i fatti parlando perfino di oscenità: “ma si può dare quei baci a quell’età davanti alle telecamere? Si sente una ventenne!“.

Tina continua il suo attacco e poi aggiunge: “Nemmeno nel trono classico esterne così, nemmeno su un set di un film a luci rosse” – quindi aggiunge – “a quell’età la vedi come una nonna la donna ma puoi vedere quei baci di passione? Per me è oscena“.Considerazioni che però non sono condivise da tutti, infatti subito dopo interviene la dama settantenne Romana, una new entry nel parterre femminile che dice: “non ci vedo niente di scandaloso in quei baci” – per poi aggiungere – “l’amore non ha età”.

Anche Gemma cerca di difendersi, dicendo: “È un bacio come un altro, tu come ti baci? Era un bacio per coronare una bella serata passata insieme“, ma le parole della dama dividono il pubblico da casa ed i fan del programma, che nel giro di poco hanno invaso i social con commenti di ogni tipo sul tema lanciato in puntata e che sta a cuore a molti, cioè quello se l’amore ha età oppure no.