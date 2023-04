Uomini e Donne Over: dame deluse dai cavalieri, mancano iniziative e coraggio

Nel popolare programma televisivo Uomini e Donne, le dame del trono over mostrano delusione per i cavalieri presenti in studio, accusandoli di mancanza di iniziativa e coraggio. Riccardo Guarnieri è l’eccezione che conferma la regola, mentre Aurora Tropea e Silvia Zanin condividono le proprie esperienze e sentimenti riguardo alla situazione.

Le dame del trono over lamentano la mancanza di iniziativa da parte dei cavalieri, che sembrano evitare di chiedere numeri di telefono o invitare a ballare. L’unico che si distingue per le sue proposte è Riccardo Guarnieri, che ha corteggiato Cristina Tenuta con un mazzo di fiori. Tuttavia, le conoscenze avviate quest’anno sono poche e gli uomini sembrano restii a esporsi.

Aurora Tropea: una gladiatrice nell’arena

Aurora Tropea, tornata nel programma dopo un periodo di assenza, spiega di aver voluto difendersi con classe dai suoi diffamatori attraverso una sfilata in studio. Nonostante sia consapevole di non essere apprezzata da alcuni partecipanti, la dama si definisce una “gladiatrice” che ogni settimana torna a combattere. Aurora racconta anche del suo rapporto con Gemma Galgani, la cui amicizia con la madre di Aurora non è bastata a creare un legame tra le due.

Aurora Tropea riflette sui motivi per cui gli uomini del parterre over potrebbero avere paura di rapportarsi con lei. La dama ritiene che i continui attacchi e le polemiche che la circondano impediscono ai cavalieri di conoscerla realmente e di mostrare carattere nel corteggiamento.

Silvia Zanin: delusa dai cavalieri e malcompresa

Anche Silvia Zanin si mostra insoddisfatta dei cavalieri presenti nel programma. La dama, che ha difeso Gemma in studio, afferma di aver vissuto un’esperienza positiva nel complesso, ma è delusa dai comportamenti incongruenti degli uomini con cui è uscita. Silvia crede che la sua personalità diretta possa intimorire i cavalieri, che non riescono a vedere il suo lato più dolce e sensibile.

Silvia Zanin, dal canto suo, ritiene che gli uomini siano spaventati dalla sua personalità forte e dal fatto che dica sempre ciò che pensa. La dama sottolinea di avere un lato più tenero e fragile, che i cavalieri non riescono a percepire, e auspica che possano superare le apparenze e conoscerla meglio.

In conclusione, le dame del trono over di Uomini e Donne manifestano insoddisfazione per l’atteggiamento dei cavalieri, che sembrano mancare di iniziativa e coraggio nel corteggiamento. Aurora Tropea e Silvia Zanin, pur avendo esperienze diverse, condividono la delusione per le dinamiche in studio e sperano in un cambiamento positivo. Entrambe desiderano che i cavalieri superino le paure e le apparenze, dimostrando maggiore carattere e interesse nel conoscerle realmente.