Uomini e Donne over, anticipazioni del 20 novembre: Armando punta il dito contro Juan Luis

Grazie al portale “Witty Tv” i telespettatori e fan di Uomin e Donne possono conoscere alcune chicche su quanto accadrà nella puntata odierna del Trono Over – in onda alle 14,45 circa su Canale 5 dopo la soap opera spagnola “Una Vita” – dove ad essere protagonista di puntata saranno ancora le forti e contrastanti emozioni vissute dalle dame e dai cavalieri.

La puntata inizierà con la prosecuzione del confronto tra Olga ed i suoi due pretendenti, Romolo e Giovanni. Subito dopo aver appreso che entrambi confermano di voler conoscere la dama, si passa a Juan Luis Ciano, che farà la conoscenza di due nuove dame, arrivate per fare la sua conoscenza, quindi insinuarsi nella frequentazione che l’uomo sta portando avanti con la dama torinese Gemma Galgani.

Armando attacca Juan Luis

Gemma non sembra veder di buon occhio la cosa e chiederà quindi al cavaliere di non proseguire la conoscenza delle due dame, ma il venezuelano sembra proprio non darle ascolto, decidendo di conoscere meglio entrambe le sue corteggiatrici. Stando a quanto si vede su Witty tv, Juan Luis dirà a Paola: “Ti piacerebbe condividere questa emozione con me?” – per poi aggiungere – “Ottimo“. La replica della dama: “Si, si“.

La conversazione tra Ciano e Paola prosegue, ma Tina interrompe il dialogo dicendo la sua. Juan Luis, scmbiando Tina per Gemma, redarguisce la torinese, provocando in Gemma un forte dolore ed uno stato di prostrazione, tale che cede al pianto, preferendo allontanarsi dallo studio. Oltre ad essere la puntata delle lacrime, quella del 20 novembre sembra essere destinata ad essere anche il momento delle segnalazioni.

Armando, infatti, farà una rivelazione su Juan Luis, che potrebbe fare il doppio gioco e non essere del tutto sincero con la Galgani, motivo per cui Incarnato lancia il suo monito: “Non prendere in giro Gemma, per la persona elegante e garbata che sei“. Ma, se Armando ha avuto a che ridire su Ciano, anche la Cipollari ha tenuto a svelare dei rumors su Armando, chiedendogli: “Chi è Jeanette?“.

Juan Luis consolerà Gemma nel backstage rassicurandola circa le sue intenzioni dicendole: “Mica sono morto, sto qua” per poi domandare alla dama per quale motivo fosse così disperata; nel frattempo in studio scoppia l’acceso scontro tra Armando e Veronica. Dopo un lungo battibecco la bella romana ammette di non fidarsi del napoletano, da qui il motivo della sua resistenza a lasciarsi andare e continuare a frequentare il cavaliere.

Le anticipazioni del nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi rivelano anche un altro colpo di scena, perché si vedrà anche il bacio tra Anna e Samuel nel corso di una cena romantica a Riccione. Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per Ida e Riccardo, che già nello scorso appuntamento avevano avuto dei momenti di scontro. Ma stavolta il cavaliere sembra proprio intenzionato a chiudere con la bresciana.