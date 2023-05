Uomini e Donne, oggi lunedì 8 maggio non andrà in onda: la chiusura anticipata e la sorpresa per i fan

E’ da giorni che la notizia della chiusura anticipata di “Uomini e Donne” fa il giro del web. I fan non hanno accolto molto bene la novità, abituati nelle scorse edizioni a seguire tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri fino alla fine del mese di maggio. Le cose sono cambiate e questa sarà l’ultima settimana in cui saranno trasmesse le puntate inedite del programma.

C’è però una notizia che potrebbe confortare i telespettatori. La redazione, infatti, ha deciso di non abbandonare definitivamente il proprio pubblico e per questo motivo, così come anticipato dal sito DavideMaggio.it, al posto delle puntate inedite del dating show di Maria De Filippi andrà in onda un “il meglio di…” con i momenti più salienti dell’edizione appena conclusa.

L’ultima puntata di “Uomini e Donne” e la finale di “Amici”

Oggi, lunedì 8 maggio, non andrà comunque in onda per lasciare spazio ad uno speciale di “Amici” in vista della finale prevista per domenica 14 maggio. Nella giornata di oggi e domani, martedì 9 maggio, saranno registrate le ultime puntate trasmesse da domani fino a venerdì 12. I tronisti Luca Daffré e Nicole Santinelli saranno chiamati a fare le loro scelte e decidere con chi uscire dallo studio di “Uomini e Donne” per provare a far nascere una bella storia d’amore.

Molto probabilmente rimarranno in sospeso molte questioni legate ad alcuni cavalieri e alcune dame, come Armando Incarnato, Aurora Tropea, Riccardo Guarnieri, che hanno animato in maniera particolare lo studio del programma e appassionato maggiormente i telespettatori.

La decisione di chiudere i battenti in anticipo potrebbe dipendere dalla nuova edizione di “Temptation Island” prevista per la prossima estate, l’organizzazione del reality show terrà di certo impegnata la redazione di “Uomini e Donne“. Determinante potrebbe essere stato anche il non essere riusciti a registrare nuove puntate da mandare in onda in queste due settimane. Insomma, non sarà certo come assistere a nuove puntate, ma comunque i telespettatori non saranno abbandonati del tutto.