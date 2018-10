Uomini e Donne non andrà in onda per due giorni: ecco quando inizierà nuovamente

La trasmissione “Uomini e Donne“, condotta da Maria De Filippi su Canale 5, prenderà una breve pausa approfittando del ponte di novembre. Infatti, leggendo la guida tv sul sito di “Mediaset Play“, il programma non andrà in onda il 1° ed il 2 di novembre, e tornerà solamente dal 5.

Al suo posto, come si può leggere sempre dal sito, andrà in onda “L’Isola di Pietro 2“, la serie televisiva italiana diretta da Umberto Carteni, ambientata nell’isola di San Pietro, nella provincia del Sud della Sardegna. Il cast è composto da grandi nomi come il cantante Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Cesare Bocci e da questa seconda stagione si è aggiunta anche la Elisabetta Canalis.

A pagarne le conseguenze saranno i fan del trono classico di “Uomini e Donne“. Infatti per i giorni di lunedì, martedì e mercoledi, vanno in onda solamente le tre puntate del trono over, in cui è protagonista la solita Gemma Galgani. Per vedere invece il trono di Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi bisognerà aspettare la prossima settimana.

I fan di Uomini e Donne quindi dovranno aspettare anche per vedere l’addio di Mara Fasone al trono più ambito d’Italia. In tanti poi vorrebbero sapere anche chi prenderà il posto della ragazza. Per il momento non c’è ancora ufficialità, ma il favorito per prendere sembra essere lo spagnolo Ivan Gonzalez, che abbiamo potuto apprezzare durante la prima edizione di Temptation Island Vip.

Un riposo che comunque non viene preso solamente dal dating show di “Uomini e Donne“. Dalla programmazione infatti si può leggere che anche Barbara D’Urso con il suo “Pomeriggio Cinque” non va in onda durante la giornata del primo di novembre a causa del “giorno di tutti i Santi”, ma tornerà in diretta il Venerdì 2.