Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta

Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. Il momento tanto atteso è arrivato e così a inizio puntata Maria De Filippi manda in onda le due ultime esterne. Quella con Andrea si è svolta a casa di lui e mentre i due ragazzi si trovavano lì, c’è stata anche una videochiamata con la sorella. Tra loro c’è stata abbastanza complicità e hanno trascorso gran parte dell’esterna abbracciati sul divano. Alla fine Andrea è riuscito a strappare un bacio a stampo a Nicole.

Subito dopo, arriva l’esterna con Carlo che ha letto una lettera alla tronista, raccontando ancora una volta il suo passato difficile e di quanto sia diventato una persona sensibile. Aggiunge anche un particolare che colpisce molto la ragazza: Carlo, infatti, decide di raccontarle i suoi problemi con il cibo e di essersi rifugiato proprio lì tenendo tutto il mondo fuori. Nicole ha capito di avere molte cose in comune con questo percorso di vita di Carlo e lui ha ammesso di provare dei sentimenti forti per lei. Si sono scambiati un bacio a stampo e Nicole lo ha ringraziato per averle regalato una rosa alla fine della scorsa registrazione.

Nicole Santinelli sceglie Carlo

Si torna in studio e la tronista, prima di scegliere, balla con il padre. Arriva il momento di decidere chi far entrare per primo e Nicole chiama Andrea, Seduti di fronte, la ragazza inizia il suo discorso con il corteggiatore con il quale si è scambiata il primo bacio. All’inizio ammette di avere avuto problemi a capire il comportamento di Andrea visto e considerato quanto anche lei sia orgogliosa. Poi è riuscita a comprenderlo, anche se il ragazzo ha cercato in tutti i modi di nasconderle ciò che provava per lei. Arriva a questo punto il fatidico “ma”: Nicole aggiunge che il fatto che abbia cambiato idea su di lui non significa che stia provando dei sentimenti e così afferma che Andrea non è la sua scelta.

La glaciale reazione di Andrea fa pensare a Gianni Sperti che non ci sia tutto quell’interesse che ha sempre professato, ma Nicole lo difende spiegando che tutto deriva dal carattere introverso del ragazzo che non gli fa esternare ciò che prova al momento.

Entra Carlo, emozionato, e Nicole inizia con il ricordare quanto si sia arrabbiata con lui all’inizio del loro percorso per il fatto che lui non riusciva a dimostrarle di essere davvero interessato a lei e lei non vedeva in lui le caratteristiche che da sempre cerca in un ragazzo. Il senso di protezione e la ricerca di una persona che la supporti costantemente e l’aiuti a superare tutte le sue paure, per lei è una necessità. In Carlo ha trovato proprio ciò che stava cercando ed è per questo che lui è la sua scelta,