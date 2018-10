Uomini e Donne, Maria De Filippi molto dura sul caso Affi Fella: "E’ gravissimo se a farlo sono i genitori"

Sara Affi Fella, l’ex tronista di “Uomini e Donne“, sta facendo molto parlare di lei in questi giorni, non certo per cose positive. Infatti, la ragazza si è resa protagonista di una vicenda che farebbe impallidire le più assurde soap opera: in poche parole ha mentito durante il suo trono, portando avanti parallelamente la sua vecchia relazione con Nicola Panico, tessendo una rete fitta di bugie e prese in giro.

Questa deludente finzione è emersa grazie alla testimonianza dello stesso Panico che, una volta scoperto che Sara aveva tradito anche lui cominciando a uscire con il calciatore Vittorio Parigini, ha deciso di vuotare il sacco e ha contattato la redazione del programma, raccontando per filo e per segno il loro piano e le loro menzogne. Emergono particolari incredibili, uno su tutti la complicità della famiglia di Sara che ha sempre coperto le malefatte dei due ragazzi, fino ad arrivare a incappucciare la figlia e portarla in macchina dalla sua nuova fiamma, Vittorio.

In molti si sono chiesti il perché di un simile comportamento e l’unica risposta che hanno trovato è stata la bramosia dei soldi o, come l’ha definito Gianni Sperti in trasmissione, “il dio denaro“. Tutti hanno commentato in maniera forte e decisa contro l’ex tronista e anche Maria De Filippi, che di solito cerca di stare super partes, ha messo l’accento su un aspetto che l’ha stupita di più in tutta la storia.

Il duro attacco di Maria De Filippi verso i genitori di Sara Affi Fella

La cosa che l’ha meravigliata di più in assoluto è stato scoprire che Sara aveva il pieno sostegno dei genitori, una cosa inconcepibile per lei: “Secondo me ha dell’assurdo la complicità di una madre e di un padre“. Interviene Gianni affermando che alcuni ragazzi arrivano in trasmissione solo per guadagnare e Maria allora continua: “Questo lo posso anche capire, ma che una madre e un padre avallino un comportamento del genere della figlia e sostengono un ipotetico fidanzato complice, è difficile da credere e da concepire, magari c’è una spiegazione“.

Allora Sperti avanza la sua ipotesi: “Una volta dentro a tutto questo, magari l’hanno coperta perché è a figlia“, ma la De Filippi precisa: “Non discuto che mamma e papà ti aiutino sempre nella vita, però a un certo punto c’è un limite dove si deve arrivare anche nell’aiuto. Sennò racconti una vita diversa da quella che è la vita. Perché se tu insegni che questo è il modo per guadagnare, non dai un insegnamento giusto. Il fatto che un padre e una madre approvino questo comportamento, e approvino un fidanzato che a sua volta approva tutto ciò, mi sembra per il futuro della figlia molto discutibile”.